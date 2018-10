Dans nos archives: retraite émotive

Chamboulée par les émotions, Mélanie Turgeon annonce, le 6 octobre 2005, qu’elle met un terme à sa carrière en ski alpin.

Née à Alma, c’est cependant à Lac-Beauport qu’elle a grandi. Elle n’était qu’à deux semaines de son 29e anniversaire lorsqu’elle a officiellement accroché ses planches.

« Terminer 20e, ça ne m’intéresse pas. J’ai réalisé que je n’étais plus en mesure de revenir au niveau où j’étais », a-t-elle lancé en conférence de presse en tentant de contenir ses larmes.

Depuis deux ans, l’athlète souffrait de maux de dos, qui auront finalement eu le dernier mot.

Mélanie Turgeon a participé aux Olympiques de 1994, alors qu’elle n’avait que 17 ans, à ceux de 1998 et de 2002. C’est lors de ces derniers, à Salt Lake City, qu’elle a obtenu son meilleur résultat, une 8e place en descente.

Sa collection en Coupe du monde est composée d’une médaille d’or, de quatre d’argent et de trois de bronze.

Sa victoire a été acquise en super-G à Innsbruck, en février 2000. Elle a terminé deuxième au classement cumulatif de la Coupe du monde en super-G cette année-là.

Championne du monde

Photo d'archives, AFP

Mais son fait d’armes a été sa victoire en descente du Championnat du monde à Saint-Moritz, en février 2003. Elle ne prendra part ensuite qu’à deux autres compétitions au sommet de sa forme avant d’être ennuyée par sa blessure.

« Je suis allée jusqu’au bout. Au dernier camp, il y a eu des moments difficiles, mais je n’avais jamais songé à la retraite. Nous sommes ensuite allés deux semaines en Europe, en juillet, et j’avais encore mal. Quand nous sommes retournés au Chili, en août, les conditions étaient faciles et j’avais encore des inflammations. Mon corps me disait que j’avais peut-être tout donné », avait-elle alors déclaré.

