Fier et réaliste

Fier athlète de 35 ans, LBJ s’est montré philosophe et réaliste en entrevue avec Le Journal de Montréal après un entraînement la semaine dernière. Peu importe le sort qui lui était réservé en prévision de la campagne 2018, il acceptait son rôle. Il était dans le nid des Moineaux et ferait tout en son pouvoir pour aider l’équipe.

« Je savoure tous mes moments et je suis très serein par rapport à toute cette situation, enchaîne l’athlète comptant deux bagues de la Coupe Grey. Ce serait hypocrite de ma part de dire que ça ne m’affecte pas et que je ne veux pas jouer. Je suis un athlète. Je veux être sur le terrain. Je veux aller célébrer dans la zone des buts avec mes gars.

Le plus difficile à digérer, c’est qu’il ne contrôle rien, qu’il n’a aucun pouvoir. « On me veut dans l’équipe, mais en même temps, je ne fais pas partie de la première ligne », explique le récipiendaire du trophée Jake Gaudaur en 2017 : un honneur réservé au joueur canadien de la LCF qui affiche à la perfection la force, la persévérance, le courage et la camaraderie des vétérans en temps de guerre, de conflit et de paix.