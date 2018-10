Il cherche des trésors depuis 12 ans

Un homme de Laval a arrêté de travailler à 41 ans, puis a passé 12 ans de sa vie à chercher des trésors à temps plein, dont un qui serait enfoui en France et qui vaudrait environ 222 500 $.

Déjà enfant, Sylvain Rivard rêvait de trouver des trésors de pirates. Une fois rendu à ce qu’il appelle lui-même sa « crise de la quarantaine », ce vieux rêve est revenu le hanter en 2004, tandis qu’il était en pause depuis quelques mois de son emploi de vice-président pour une compagnie de fonds d’investissement.

Il a découvert la chasse à la chouette d’or un soir, en jasant avec un voisin. Cette chasse dure depuis 1993 en France. Max Valentin a alors publié un recueil de 11 énigmes. Leur résolution doit mener à une chouette en bronze. Celle-ci peut alors être échangée contre une chouette en or, en argent et en diamants d’une valeur d’environ 222 500 $ (150 000 euros).

Jour et nuit

Un mois après avoir travaillé jour et nuit sur ces 11 énigmes, il pliait bagage en avril 2004 pour la France, avec sa conjointe Sandra Bergeron, vers un petit village montagneux de Bourgogne de moins de 100 habitants. Il ne veut pas dire l’endroit exact pour ne pas que d’autres gens qui cherchent le même trésor s’y rendent.

« Cette semaine-là, on a tellement creusé que j’ai perdu 12 livres », dit-il en riant.

Les recherches se faisaient en forêt et ils prenaient toujours soin de remplir leurs trous.

À son retour au pays, M. Rivard a entre autres étudié la musique, l’histoire, les théories d’Isaac Newton et l’astronomie pour aller au bout du décryptage des énigmes. Il passait 15 heures par jour à tenter de trouver la solution. Il a depuis fait 10 autres voyages en France, toujours dans la même zone d’environ 2 km2. Il n’a jamais trouvé le trésor.

« C’est une chasse tellement complexe. Sylvain revenait toujours avec de nouvelles théories et confirmations. Et il me convainquait toujours », dit sa conjointe.

Jules César

M. Rivard a changé d’objectif en 2013 quand son frère lui a envoyé le poème du millionnaire américain Forrest Fenn.

Ce poème doit mener vers un trésor qui a été caché dans les montagnes Rocheuses en 2010, aux États-Unis. Il contiendrait entre autres des pièces d’or à l’effigie de Jules César.

L’Américain voulait se faire enterrer avec un trésor, mais a finalement survécu au cancer et affirme avoir caché le butin, qui vaut plus de 1 million $.

M. Rivard a jusqu’à présent fait six voyages dans les Rocheuses pour le trouver, sans succès.

« C’est ce trésor-là que je veux pour l’instant. Et mes chances sont excellentes », estime l’homme, convaincu.

Il n’a pas dit son dernier mot sur la chouette d’or non plus. Il consacre toutefois moins de temps à chercher des butins depuis 2016, puisqu’il a commencé à travailler pour son entreprise de jeux d’évasion.

Tous à la conquête d’un butin à Laval

Sylvain Rivard et sa conjointe et associée Sandra Bergeron tiendront une chasse au trésor samedi prochain à Laval, dont le prix est d’une valeur de 1000 $ en pièces d’or et d’argent.

L’activité aura comme point de départ leur entreprise, le jeu d’évasion Le Cube secret, qui célèbre son premier anniversaire.

Une énigme de trois phrases sera donnée aux gens présents à 9 h. Trois heures plus tard, elle sera mise sur la page Facebook de la compagnie.

Indices supplémentaires

« La chasse est accessible à tous, mais ça prend les bonnes recherches, du travail et de l’effort. Sinon, ce serait une course de vitesse », indique M. Rivard.

Il croit que le prix sera réclamé le jour même ou pendant la fin de semaine. Des indices supplémentaires seront diffusés sur les réseaux sociaux si la chasse en venait à s’étirer.

Le gagnant trouvera un coffret avec un numéro de téléphone et un code de confirmation à l’intérieur. Le billet du code de confirmation devra être conservé pour récupérer le prix.

Le coffret ne sera pas enfoui très profondément, mais une pelle sera utile.

Il faudra être majeur pour réclamer le prix.