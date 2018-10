Kean et la longue route du retour

QUÉBEC | La scène était poignante. Simon Kean, le géant que plusieurs croyaient invincible, se retrouvait étendu sur le dos, complètement assommé, les yeux fermés dans un sommeil qui était tout sauf reposant.

Dillon Carman a livré le combat qu’on attendait de lui. Il était fin prêt. Simon Kean l’a peut-être pris à la légère, les prochaines semaines le diront.

Chose certaine, la route du retour sera sinueuse et longue. Mais Muhammad Ali a perdu des combats, Sugar Ray Leonard aussi et David Lemieux a été obligé de se reconstruire deux fois après des défaites en combats de championnat du monde.

Kean avait des objectifs qui s’appelaient Wilder ou Joshua. Il devra auparavant se rebâtir une confiance et accepter le combat revanche contre Carman. Les deux hommes semblaient d’accord hier soir après le combat. Pour Estephan, c’est un recul puisque Kean était son as avec David Lemieux. Mais personne ne s’attend à ce que tous les boxeurs de la planète gagnent toujours leur bataille...

Ouf ! Balmir n’est pas blessé !

La bonne nouvelle, c’est que Michael Griffin était l’arbitre du combat entre Jordan Balmir et Steven Butler. Au 3e round, Griffin a bondi entre les deux boxeurs pour empêcher Butler de blesser et de massacrer Balmir. Déjà, Butler avait expédié son adversaire au tapis dans le round et il accumulait les coups de massue au corps et à la tête de Balmir qui était sans défense.

J’étais content que Griffin soit l’arbitre. J’étais content que Balmir sorte indemne du ring et que sa merveilleuse famille le retrouve en bonne santé. C’était un combat à haut risque puisque Butler était plus fort, plus expérimenté et meilleur boxeur. Les deux hommes se sont égratignés sur les réseaux sociaux pendant tout le dernier mois. Mais dès le combat terminé, ils ont fait preuve d’un bel esprit sportif.

Avant le combat, le père de Jordan Balmir, était réaliste : « Si Jordan gagne, c’est merveilleux. S’il perd, il apprendra de sa défaite. Il n’a rien à perdre dans l’aventure », a-t-il dit. Tout est correct. Personne n’est blessé et le spectacle a été très bon.