La routine santé de Jason Roy Léveillée

Comment gardes-tu la forme ?

Photo courtoisie

Le sport a toujours fait partie de la vie de Jason Roy Léveillée. Plus jeune, l’acteur a notamment fait partie d’une équipe de football pendant 11 ans, en plus d’avoir joué au baseball et au hockey.

Photo courtoisie

Aujourd’hui, il pratique régulièrement le basketball, le softball, le badminton et le patin à roues alignées, pour ne nommer que ceux-là. Et rien ne semble l’arrêter. « J’aime aussi aller faire de l’escalade, du parachute, de la plongée. Je suis quelqu’un qui bouge beaucoup de nature », affirme-t-il.

Entre ses multiples tournages et les spectacles qu’il donne avec son groupe Les Brothers , le comédien de 34 ans carbure à l’adrénaline et aux sports d’équipe. « J’ai de la difficulté à aller dans un gym. Si j’y vais, c’est qu’il y a un entraîneur privé qui me motive et m’aide à me pousser davantage », explique-t-il.

As-tu un objectif d’entraînement ?

Sans objectif de performance, Jason Roy Léveillée affirme qu’il fait du sport pour conserver son « équilibre ». « Je trouve ça important de prendre soin de mon corps, de ma machine. Ce n’est pas uniquement pour le côté physique, mais aussi pour l’aspect mental. J’ai besoin de bouger, de sortir le méchant, pousser mon cardio, ça me fait vraiment du bien », affirme le Néo-Brunswickois.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ?

Photo courtoisie

Jason Roy Léveillée ne doit pas chercher bien loin pour trouver sa motivation à bouger. Pour lui, le sport est inné, mais est aussi un moyen de décrocher et d’avoir du plaisir entre amis.

« Le sport m’apporte beaucoup mon côté social. Donc pour moi, c’est le plaisir d’aller faire un sport qui me motive », indique-t-il. « C’est encore plus motivant quand un organisme fait appel à moi pour aller par exemple jouer au hockey pour une bonne cause », poursuit-il.

As-tu des trucs pour bien manger ?

Photo Adobe Stock

À table, Jason Roy Léveillée ne se prive de rien, mais porte une attention particulière à son alimentation et surtout à ses portions.

« C’est ce qui est le plus difficile [contrôler ses portions], mais en même temps, c’est ce qui me fait le plus de bien. Souvent, on mange trop et on se sent plein en terminant. J’essaie d’éviter ce sentiment en limitant mes quantités », affirme-t-il.

Il consomme également beaucoup de légumes et peu de viande rouge. Son mets préféré ? Un sauté de légumes thaïlandais. Au cours des dernières années, il a éliminé le lait, au profit du lait d’amandes.

Quel est ton endroit préféré à Québec ?

Lorsqu’il s’arrête à Québec, Jason Roy Léveillée aime s’arrêter au restaurant Chez Boulay, sur la rue Saint-Jean, surtout pour ses brunchs du terroir. « Même quand on n’a pas affaire à Québec, on essaie d’arrêter pour aller manger ! » lance-t-il.

Quelle est ton activité physique préférée ?

« Le football. C’est le sport dont je m’ennuie le plus. C’est un sport dans lequel j’ai beaucoup appris, soit l’esprit d’équipe, la discipline, des valeurs sportives. Il y a une belle mentalité derrière ce sport, même si c’est difficile », mentionne-t-il.