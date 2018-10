L’armée américaine voulait utiliser la bombe atomique au Viêt Nam

Sans l’intervention du président américain Lyndon B. Johnson, le nord du Viêt Nam aurait subi en 1968 le même sort que Hiroshima et Nagasaki en 1945.

Selon des documents déclassifiés et consultés par le New York Times, le général William Westmoreland, commandant des troupes américaines au Viêt Nam, a lancé en 1968 l’opération secrète «Fracture Jaw» qui prévoyait amener des missiles nucléaires au Sud-Viêt Nam afin de les utiliser contre les Nord-Vietnamiens. Alerté par son conseiller en sécurité nationale, Walt Rostow, le président américain Lyndon B. Johnson a pris la décision d’arrêter l’opération.

«Quand il a appris que l’opération était en cours, il a été extraordinairement contrarié et par le biais de Rostow, je suppose, il a demandé directement à Westmoreland de tout annuler», a déclaré au New York Times Tom Johnson, sous-secrétaire du président, à l’époque.

Selon lui, le président Johnson avait peur que le conflit dégénère en opposition directe avec la Chine, pays qui détient aussi la bombe atomique depuis 1964.

«Johnson n’a jamais fait confiance à ses généraux», a-t-il ajouté au New York Times. «Il avait une grande admiration pour le général Westmoreland, mais il ne voulait pas que ses généraux dirigent le cours de la guerre.»

La guerre du Viêt Nam est un conflit qui opposa les factions communistes du Nord – soutenues matériellement par l’URSS et la Chine – et la République du Viêt Nam, au sud, aidée par l’intervention directe des États-Unis. Le conflit s’est soldé par un retrait des forces américaines en 1973 et la victoire du Nord après l’invasion du Sud en 1975. Le conflit a fait plus de 1,6 million de victimes.