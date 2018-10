Le Rouge et Or dispose des Carabins 18-15

Dans une bataille qui s’est soldée en prolongation cet après-midi au PEPS, le Rouge et Or de l’Université Laval a disposé des Carabins de l’Université de Montréal par la marque de 18-15 pour s’assurer du championnat de la saison régulière.

David Côté a procuré la victoire au Rouge et Or avec un placement de 12 verges sur la première séquence en prolongation. Au 10 de Laval, les Carabins avaient tenté de convertir un 3e essai, mais Nicolas Viens avait rabattu la passe dans la zone des buts.

Le Rouge et Or présente une fiche de six victoires et aucune défaite avec deux parties au calendrier comparativement à quatre gains et deux revers pour les Carabins.

Une interception d’Émile Chênevert avait permis au Rouge et Or de reprendre les devants 15-12 à la faveur d’un placement de 22 verges de David Côté, mais un retour de 61 verges de Ryan-Jean Giraud sur le botté d’envoi a pavé la voie à un placement de 49 verges de Louis-Philippe Simoneau avec moins de deux minutes à écouler au 4e quart.

Après une passe de 63 verges à Mathieu Robitaille à mi chemin au 4e quart, le Rouge et Or s’est retrouvé à la ligne d’une verge des Carabins, mais le toit s’est écrasé sur la tête de l’unité offensive. Une pénalité de dix verges pour avoir eu trop de joueurs dans le caucus suivie d’une interception de Marc-Antoine Dequoy, sa deuxième du match, dans la zone des buts a coupé court à la menace.

Revirement coûteux

Les Carabins ont profité d’un revirement pour créer l’égalité 12-12 dans les dernières secondes du troisième quart. Frappé par le secondeur Redha Kramdi, le demi inséré Vincent Forbes-Mombleau a commis un échappé recouvert par Marc-Antoine Dequoy qui a galopé sur 54 verges pour le touché. Sur la séquence, il avait gagné le premier essai.

Premier touché

Dans une première demie dominée par les deux défensives, le Rouge et Or a marqué son premier touché de la saison face aux Carabins. Une passe de 14 verges à Benoît Gagnon-Brousseau a conclu une poussée de 10 jeux et 85 verges.

Quatre en quatre dans la victoire de 12-7 en septembre au CEPSUM, David Côté a ajouté un placement de 42 verges et les Bleus ont concédé un touché de sûreté immédiatement après un sac de Mathieu Betts.

Pour l’ailier défensif du Rouge et Or, il s’agissait de son 32,5 en carrière, ce qui représente un record du RSEQ, et de son 6e de la saison.

En retard 12-2, les Carabins ont réduit l’écart à une seule possession dans les dernières secondes de la première demie à la faveur d’un placement de 27 verges de Louis-Philippe Simoneau.

Deux jeux plus tôt, la recrue Maxym Lavallée a failli provoquer le premier revirement du match, mais l’officiel a décrété une passe incomplète de Dimitri Morand.

Dominante au cours des derniers matchs, l’attaque terrestre des Carabins a été limitée à neuf verges. Contrairement à leurs habitudes, le Rouge et Or a misé sur un front à trois secondeurs pour ralentir les élans d’Asnnel Robo en situation de premier essai et déplacer Adam Auclair comme demi défensif du côté court, position qu’il occupait à sa première saison à Laval en 2016.