Le top 10 des choses à savoir sur le Marathon SSQ de Québec

Du 12 au 14 octobre prochain a lieu un des plus importants événements sportifs de la Capitale-Nationale : le Marathon SSQ de Québec. Plusieurs s’y préparent depuis des semaines, voire des mois. Cette journée marquera le cœur de plusieurs coureurs... et aussi celui des nombreux supporteurs.

Et si l’un des 10 éléments présentés ci-dessous vous donnait aussi l’envie de faire partie de cette fête de la course ?

Photo d'archives

1. L’Expo Je Cours Qc

Le vendredi et le samedi, au Centre des congrès, plusieurs exposants et conférenciers seront réunis, question de préparer et d’accompagner les participants à leur événement. Tout pour rendre le coureur de bonne humeur et le soutenir !

2. De nouveaux parcours

Au cours de la dernière année, le nouveau parcours « totalement Rive-Nord » du marathon a bien fait jaser. Il est qualifié de parcours carte postale par les organisateurs qui veulent offrir les plus beaux paysages aux coureurs. À savoir aussi que le 10 kilomètres et le demi-marathon réservent des passages actualisés. Paraît-il que les coureurs en auront plein la vue... et aussi plein les jambes.

3. Des courses pour les grands... et les GRANDS

Le Marathon SSQ de Québec, c’est, oui, des distances de « grands », mais aussi de « petits grands » : le 2 kilomètres présenté le samedi est spécialement conçu pour les enfants.

4. Plus de 10 000 coureurs attendus

Plus de 10 000 coureurs de partout à travers le monde, incluant ceux de Québec, emprunteront l’un des parcours. Un méchant gros party de course !

5. Pas besoin de courir pour faire partie « d’la gang »

Tout au long de l’événement, des centaines de bénévoles sillonnent les parcours de course. Que ce soit pour participer au montage, pour accueillir les athlètes, pour servir la nourriture ou pour remettre les médailles, chaque bénévole est d’une grande importance pour la tenue d’un tel événement. Merci à chacun des membres bénévoles d’la gang !

6. La sécurité au cœur des préoccupations des organisateurs

Le personnel médical de l’événement compte plus de 90 intervenants, dont 12 médecins, 20 infirmières et infirmiers, 8 physiothérapeutes et plus de 50 secouristes.

7. Un événement écologiquement vert

Que ce soit en sensibilisant les visiteurs et participants, en installant des îlots de matières résiduelles, en offrant des navettes pour limiter la circulation automobile (et les agents polluants qui viennent avec) ou en réutilisant les affiches d’une année à l’autre, même la température pouvant être grise n’empêchera pas le marathon d’être vert !

8. Au-delà de la course

Pour une première année, le marathon de Québec présente le Fit+Yoga. La soirée du vendredi sera ainsi actrice d’un grand rassemblement qui combine 30 minutes d’entraînement cardio et 30 minutes de yoga à la place George-V. Coureur ou non, tonight is the night !

9. Un marathon attrayant

Une partie des milliers de pas de course que feront les athlètes de la distance marathon sera combinée à la vue de différents attraits de la ville de Québec, dont le Château Frontenac, le Vieux-Port, la place Royale, le quartier Petit-Champlain et les plaines d’Abraham. Un marathon beau de la tête aux pieds !

10. Vive octobre !

Les coureurs le disent et le répètent, l’automne est la plus belle saison pour courir. Et si la combinaison saison + tenue du marathon inspirait un sédentaire à faire son premier kilomètre ?