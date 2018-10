Les Hurricanes ont le dernier mot dans un festival offensif

Les Hurricanes de la Caroline sont revenus de l’arrière quatre fois pour finalement vaincre les Rangers de New York au compte de 8-5, dimanche à Raleigh.

Les favoris locaux ont tout d’abord effacé un déficit de 2-0 en première période, avant de répliquer coup pour coup aux trois filets suivants de leurs adversaires. Ils ont finalement inscrit quatre buts sans réplique pour clore les hostilités.

Ouvertement en période de reconstruction, les Rangers ont perdu leurs trois premiers duels de la campagne. Les Hurricanes revendiquent pour leur part une fiche de 2-0-1

Un trio efficace

Le trio de Jordan Staal, Warren Foegele et Justin Williams a cumulé trois buts et neuf points dans cette rencontre. Foegele a touché la cible deux fois et Staal a marqué un but.

Pour Foegele, il s’agissait d’un premier doublé en carrière, lui qui disputait seulement un cinquième match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). La recrue de 22 ans a jusqu’ici amassé six points, dont quatre buts, depuis ses débuts.

Un autre débutant a eu son mot à dire dans la victoire. Andrei Svechnikov, sélectionné au deuxième échelon lors du dernier repêchage de la LNH, a marqué son premier but en carrière en plus d’inscrire une deuxième mention d’aide à son dossier.

Jordan Martinook, Micheal Ferland, Lucas Wallmark et Teuvo Teraivanen, ce dernier dans une cage déserte, ont également contribué à la cause des Hurricanes.

Le défenseur Calvin de Haan a pour sa part montré un différentiel de +5. Le gardien Petr Mrazek a repoussé 19 des 24 rondelles dirigées vers lui. Jimmy Vesey et Chris Kreider ont réussi des doublés à ses dépens. Pavel Buchnevich a été l’autre butteur.

Alexandar Georgiev a connu une soirée difficile pendant que Henrik Lundqvist obtenait une soirée de repos. Le Bulgare de 22 ans a cédé sept fois sur 39 tirs.