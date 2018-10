Les syndicats demandent à Québec d'agir pour les travailleurs

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) demande au gouvernement québécois de s’attaquer au problème de précarité d’emploi au sein de secteur public, tandis que la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) souhaite «changer les règles du jeu» économique mondial.

«Dans les réseaux de la santé et de l'éducation, ce sont moins de 50 % des employés qui bénéficient d'un poste régulier à temps complet, mentionne Jacques Létourneau, président de la CSN, par voie de communiqué. En tant que plus grand employeur du Québec, c'est tout de moins (sic) aberrant !»

Pour souligner la Journée mondiale pour le travail décent, dimanche 7 octobre, le syndicaliste demande à ce que les Québécois puissent avoir des conditions de travail appropriées qui doivent reposer sur «un salaire et des horaires de travail qui permettent aux familles de satisfaire leurs besoins essentiels et ainsi permettre leur émancipation.»

Il rappelle aussi que 800 000 salariés au Québec gagnent moins de 15 $ par heure. «Avec un salaire minimum aussi bas que 12 $ l'heure, il y a encore trop de travailleurs et de travailleuses, surtout, qui doivent cumuler deux, voire trois emplois pour boucler leurs fins de mois, tout en devant se rabattre sur les banques alimentaires pour faire vivre leur famille.»

La FTQ, de son côté, dénonce les inégalités de plus en plus grandissantes au pays. «"Changer les règles du jeu", ça veut dire combattre pour la démocratie et pour le progrès social et économique de tous et toutes. Au Québec, ce combat passe entre autres par une rémunération décente avec une hausse du salaire minimum à 15 $ l'heure, l'instauration d'un régime d'assurance médicaments public et universel, l'interdiction de toutes les clauses de disparité de traitement, un encadrement des agences de placement temporaire, le respect des droits syndicaux, la lutte pour les travailleuses et travailleurs domestiques et contre toutes les nouvelles formes d'esclavagisme», a déclaré le président de la FTQ, Daniel Boyer.