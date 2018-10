Match du Rouge et Or: Tailgate festif sous la grisaille

Les partisans du Rouge et Or football se sont offerts tout un party, avant le match de dimanche, histoire de se préparer convenablement à une rencontre qui s’annonçait décisive devant l’équipe rivale de l’Université de Montréal.

Deux heures avant l’affrontement, une bonne foule d’environ 2000 personnes était déjà massée dans le stationnement du stade Telus. Les barbecues marchaient à plein régime et l’alcool coulait à bon débit, de quoi faire oublier la météo maussade.

Mathieu Belanger/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Les matchs opposant la troupe de l’Université Laval aux Carabins donnent toujours lieu à un tailgate mémorable, confirme Simon Fortin, un fan loyal du Rouge et Or depuis ses premières années d’étudiant sur le campus il y a maintenant 19 ans. La rencontre de dimanche n’a pas fait exception alors que les Montréalais visitaient Québec pour la première fois de la saison.

Fébrilité

« Souvent, les parties sont faciles, mais quand c’est les Carabins, depuis cinq, six ans, on sent que c’est fébrile [dans la foule d’avant-match]. À travers les festivités, il y a vraiment le stress de la victoire », souligne l’homme qui portait fièrement, sur son chandail au couleurs du Rouge et Or, la signature de l’ailier défensif Mathieu Betts.

Mathieu Belanger/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Le duel mettait en jeu le premier rang du classement régional et l’avantage du terrain lors des matchs éliminatoires.

« C’est crucial », soulignait à son tour Marc-André Laflèche. L’inconditionnel des avant-matchs affirme ne pas en avoir manqué plus de quatre en 20 ans.

Mathieu Belanger/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

Le partisan accueillait une trentaine d’amis et de proches autour de son « tailgate trailer », une remorque aux couleurs du Rouge et Or qu’il a confectionnée de ses mains il y a quatre ans. Avec ses sections bar, cuisine et barbecue, le véhicule disposait de toutes les commodités nécessaires.

Party de famille

Un peu plus loin, les saveurs mexicaines étaient à l’honneur dans le groupe de Sophie Abel. « On a du chili et des nachos, on a deux cooks à tous les tailgates et on a un groupe sur Facebook », explique la dame de Québec qui dispose d’une bonne expérience en la matière comme représentante pour les aliments Lesters.

Mathieu Belanger/JOURNAL DE QUEBEC/AGENCE QMI

« Il n’y a pas de chicane et tout le monde s’entraide. C’est comme un gros party de famille aujourd’hui », résume-t-elle.