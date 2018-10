Maxime Comtois impressionne à ses débuts dans la LNH

Le Québécois Maxime Comtois aurait difficilement pu connaître un meilleur début de carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’attaquant de 19 ans, dont les droits appartiennent aux Voltigeurs de Drummondville, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a fait mouche à ses deux premières sorties avec les Ducks d’Anaheim.

Samedi, il a inscrit le seul filet des siens dans une victoire de 1-0 contre les Coyotes de l’Arizona.

«Il amène beaucoup d’énergie à l’équipe», a affirmé le défenseur Cam Fowler au site des Ducks. «On s’attend à ce que tous nos jeunes joueurs aient un impact sur l’équipe. Et ils ont répondu à l’appel. C’était un de nos objectifs avant la saison et jusqu’ici ça fonctionne.»

L’ancien des Tigres de Victoriaville a accepté une longue passe pour s’échapper devant le gardien Antti Raanta dans les derniers instants de la deuxième période. Le joueur des Ducks a décidé d’y aller d’un tir plutôt que d’une feinte. Bonne décision, puisqu’il a fait scintiller la lumière rouge sur la route pour une deuxième fois.

Gibson éclatant

Comtois n’a pas été la seule vedette des Ducks samedi. Le gardien John Gibson a livré une autre excellente performance en bloquant les 41 tirs dirigés vers lui, décrochant ainsi son 17e jeu blanc en carrière.

«Il a été incroyable», a lancé Fowler. «C’est grâce à lui si nous avons quatre points en ce moment. Il a été notre meilleur joueur, et de loin.»

En dépit de leur début de saison sans faille, tout n’est pas rose chez les Ducks. Ryan Getzlaf a dû quitter la rencontre de samedi en troisième période après avoir subi une blessure au bas du corps. Il n’est pas revenu au jeu par la suite.

L’équipe californienne est déjà privée des services de Corey Perry, Patrick Eaves, Ryan Kesler et Ondrej Kase.

Comtois avait aussi impressionné mercredi dernier dans une victoire de 5-2 contre les Sharks de San Jose. Il avait alors inscrit son premier but à son premier lancer et à sa première présence sur la glace, rappelant ainsi un certain Mario Lemieux, qui aussi avait réussi cet exploit.