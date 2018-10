Mike Pompeo en tournée dans les deux Corées

SÉOUL | Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a fait état de «progrès» dimanche lors d'une nouvelle rencontre à Pyongyang avec Kim Jong Un pour des entretiens visant à accélérer la dénucléarisation.

Le chef de la diplomatie américaine, qui est ensuite arrivé à Séoul, effectue une tournée asiatique qui l'a également conduit à Tokyo et doit le mener en Chine.

«J’ai fait un bon voyage à Pyongyang pour rencontrer le président Kim», a déclaré M. Pompeo sur Twitter après avoir rencontré le leader nord-coréen pendant environ deux heures. «Nous avons continué à progresser sur les accords passés lors du sommet de Singapour» de juin entre M. Kim et le président américain Donald Trump. «Merci de m'avoir accueilli, moi et mon équipe».

Had a good trip to #Pyongyang to meet with Chairman Kim. We continue to make progress on agreements made at Singapore Summit. Thanks for hosting me and my team @StateDept pic.twitter.com/mufyOKkDLw