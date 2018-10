Nomination du juge Kavanaugh: «mauvaise nouvelle pour les droits des femmes», selon une ministre

La nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême américaine est une «mauvaise nouvelle pour les droits des femmes partout dan s le monde», a estimé dimanche la secrétaire d’État française responsable de l’Égalité entre les femmes et les hommes.

Le juge Kavanaugh a prêté serment samedi à la Cour suprême, quelques heures après la confirmation de sa nomination par le Sénat américain dans un climat houleux. Ce processus de confirmation a été chaotique et marqué par des accusations d’agression sexuelle contre le magistrat.

«C’est une mauvaise nouvelle pour les droits des femmes partout dans le monde», a réagi dimanche sur la chaîne BFMTV la secrétaire d’État française, Marlène Schiappa. «Parce que les États-Unis sont un grand pays, et que ce qui est porté par les États-Unis rayonne partout dans le monde».

Cela est aussi un mauvais signe «pour les Américaines, en particulier», a-t-elle poursuivi, «car il est de notoriété publique que M. Kavanaugh est un juge qui porte des positions d’opposition à l’émancipation des femmes et à tous leurs droits, à commencer par le droit à disposer de son corps, à être protégé des agressions sexuelles ou à accéder à une contraception ou à l’interruption volontaire de grossesse».

À 53 ans, le juge Kavanaugh va rejoindre la plus haute juridiction des États-Unis, qui vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus délicats de la société américaine (droit à l’avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l’environnement...).