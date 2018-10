Quand la ville et la campagne se rejoignent

C’est évident que vous n’avez pas fait assez de recherche sur l’épandage de fumier pour répondre comme vous l’avez fait à celle qui se plaignait d’avoir à supporter cette odeur depuis qu’elle et son mari se sont installés en milieu rural à leur retraite. J’irais même jusqu’à dire que votre réponse était biaisée.

Contrairement à ce que vous dites, l’épandage se fait à partir du printemps jusqu’aux premières neiges. Ensuite, les fermiers d’autrefois avaient un troupeau de quelques vaches, tandis qu’aujourd’hui la moyenne est de 75 à 100 vaches par ferme. Troisièmement, la campagne et les villes sont de plus en plus proches, à cause de l’expansion des banlieues.

Nous n’allons pas endurer cette puanteur nauséabonde pour toujours. Nous allons défendre notre droit à l’air pur et ce n’est qu’une question de temps pour que les fermiers apprennent à nous respecter en se conformant à des lois en ce sens. À l’égal des fumeurs, ils devront respecter notre environnement.

Quatrièmement, c’est également faux de prétendre que les fermiers sont obligés d’étendre du fumier, car il y a d’autres alternatives sur le marché. Mais c’est évidemment toujours une question d’argent. Cinquièmement, il est encore faux de dire que l’épandage de fumier concerne ce que nous allons retrouver dans notre assiette, puisqu’une grande partie du purin, c’est pour faire pousser les foins, donc ça se retrouve dans l’assiette des vaches et non dans la nôtre.

Sixièmement, tout cela, c’est pour protéger le cartel du lait, lequel lait on va nous le faire payer le double de ce qu’on le paye dans la plupart des pays du monde. Maintenant, vous êtes informée.

F.G.

Pour quelqu’un qui m’accuse d’avoir biaisé ma réponse, je trouve que vous ne vous êtes pas gênée pour le faire dans vos explications. Sachez que l’étalement urbain fait partie des plus gros pollueurs environnementaux. J’en profite aussi pour réitérer que celui qui s’installe en région agricole doit le faire dans le respect de la vocation de telle région. Voici l’opinion d’un spécialiste sur l’engrais : « Le fumier est un engrais naturel qui, entre autres avantages, ajoute des éléments nutritifs et des substances organiques aux sols en diminuant l’obligation de recourir aux engrais chimiques. Il améliore également la structure des sols, ce qui réduit les risques d’érosion, de ruissellement et d’infiltration de produits chimiques dans les eaux de surface et souterraines. »