Rouge et Or: Chênevert joue les héros

Émile Chênevert a réussi une interception pour un troisième match consécutif.

Le larcin du demi de coin a mené à un placement de 20 verges de David Côté qui procurait une priorité de 15-12 au Rouge et Or avec moins de trois minutes au match. «Cette interception vaut encore plus parce qu’elle a été réussie contre Montréal, a souligné le joueur défensif par excellence de la dernière semaine au pays. Mathieu (Betts) a mis de la pression et le quart-arrière est sorti de la pochette. Il n’a pas lancé à l’endroit où il le souhaitait.»

Dimitri Morand a complété 17 de ses 36 passes pour 170 verges. «J’ai lancé une interception qui a résulté en un placement et on a perdu par trois, a indiqué le pivot de 2e année. On doit commencer à jouer plus tôt. L’offensive a connu un lent départ. Laval a très bien contenu notre attaque au sol et on s’est retrouvé dans des situations de deuxième essai difficile. Le crédit revient à leur défensive.»

Rien pour aider leur offensive, les Carabins ont perdu les services du receveur étoile Louis-Mathieu Normandin en début de match. Après le match, l’entraîneur-chef Danny Maciocia disait que la blessure n’était pas sérieuse.

Les Carabins n’ont pas baissé les bras. Un retour de 60 verges de Ryth-Jean-Giraud sur le botté d’après placement a procuré une bonne position de terrain aux Bleus. Louis-Philippe Simoneau a réussi un placement de 49 verges pour réaliser un record d’équipe et créer l’égalité 15-15. Il détenait la marque précédente avec 46 verges.

Auteur de trois placements en autant de tentatives, David Côté est parfait depuis le début de la saison (12 en 12). «C’est ma job d’être parfait, a-t-il résumé. Sur le placement en prolongation, ce n’est pas la distance (12 verges) qui m’inquiétait, mais le risque que le botté soit bloqué. La protection a été bonne. Chris (Amoah) m’avait facilité la tâche en réussissant une course de 28 verges.»

Les Carabins avaient bloqué une tentative de placement de Dominic Lévesque pour se sauver avec la victoire à la Coupe Dunsmore 2015.