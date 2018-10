Thibault et Drolet restent invaincus

Au grand plaisir de ses 300 partisans présents, Thibault a envoyé son adversaire au tapis au deuxième round. « J’ai vécu des petits moments de stress dans ma préparation, a-t-il raconté. Je devais me battre à 21 h et mon combat a été déplacé. Je n’ai eu que 10 minutes pour m’échauffer. »

« Il y a des points à améliorer, mais je suis vraiment content de mon combat, de poursuivre Thibault qui a fait le saut chez les pros il y a un an. Je voulais garder ma distance avec mon jab parce que je savais que mon adversaire voulait exploser. J’ai affronté un rival coriace, mais un seul coup au corps m’a fait mal. Je veux être capable de mettre plus de pression à l’avenir. Je ne dois pas laisser respirer mon adversaire et lui voler de l’air. »

Thibault est-il prêt à disputer des combats de huit rounds ? « Parce que je suis lent à démarrer, j’aurais aimé avoir deux rondes de plus ce soir (hier), a-t-il indiqué. Après une semaine de repos, je vais m’asseoir avec mon entraîneur et mon promoteur et on verra dans quelle direction on s’en va. »