Trop bien pour quitter le nid familial

La comédie française d’Étienne Chatiliez, qui a vu le jour en 2001 avec plus de quatre millions d’entrées en France, a séduit les cinéphiles. Depuis déjà plusieurs années, on essayait d’acheter les droits cinématographiques pour en faire une adaptation théâtrale sans que cela fonctionne. « L’auteur n’avait jamais voulu céder ses droits auparavant », souligne la comédienne Marie-Chantal Perron qui interprétera Édith, la mère de Tanguy.

Voir des enfants devenus adultes qui souhaitent demeurer dans le confort de la maison familiale est un phénomène de plus en plus d’actualité, estime la comédienne.

Désormais campée à Outremont, on retrouvera Édith avec son mari, Paul (Normand D’Amour), qui forme un couple aisé dans la mi-cinquantaine, toujours amoureux l’un de l’autre, en plus d’avoir tous les deux de belles carrières. Quant à leur fils Tanguy (Christophe Payeur), il a du succès dans ses études chinoises, il cumule les doctorats et enseigne à l’université. En plus d’additionner ses diplômes, il multiplie les conquêtes féminines. Beau, charmant et brillant, c’est le fils à faire rêver plusieurs parents à un détail près. Âgé de 30 ans, Tanguy a décidé de s’ancrer définitivement chez ses parents et n’envisage aucunement de partir.