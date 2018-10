Un entraîneur de hockey à bout

ALMA | Un entraîneur de hockey se vide le cœur et dénonce les parents qui font plus de tort que de bien à leur enfant en lui donnant notamment de l’argent lorsqu’il compte des buts.

« Le but, c’est un bonus, c’est une récompense. Le jeune qui collectionne les buts au hockey mineur frappe un mur quand il atteint un calibre plus élevé, comme le AAA ou le collégial. L’estime de soi risque de prendre une débarque », dit-il.

« Il ne faut jamais oublier que les enfants vieillissent et se souviennent. Si un père se bat dans les estrades, le jeune va s’en rappeler encore à ses 16, 17 ou 18 ans, et il aura honte », dit-il.

Les réseaux sociaux font de plus en plus mal aux organisations sportives, d’après Pascal Hudon. « Les gens sont gênés de venir nous parler. Ils se cachent derrière leur écran et ils pourrissent les réseaux sociaux pour régler leurs comptes ». Ce dernier estime qu’une bonne conversation « dans le blanc des yeux » est beaucoup plus gagnante.