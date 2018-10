Un homme risque sa vie à chaque saut

YAMACHICHE | Un homme qui a décroché de l’école en secondaire 3 gagne toujours sa vie avec le motocross à 35 ans, après avoir fait le tour du monde grâce à ses sauts acrobatiques.

Benoit Milot a mis tous ses œufs dans le même panier lorsqu’il a abandonné ses études, en 1999, à l’âge de 16 ans. Il a toujours voulu gagner sa vie avec sa passion pour le motocross. Mais il y a beaucoup d’appelés et très peu d’élus dans ce monde compétitif.

Au début, il a eu des périodes très difficiles financièrement, mais il n’a jamais abandonné. Même s’il empoche maintenant dans les six chiffres, il a gardé son habitude de dépenser peu, car il ne sait jamais quand sa carrière peut prendre fin.

« Je ne me gêne pas de dire que j’ai sûrement travaillé plus fort que n’importe qui dans ce milieu-là », mentionne-t-il.

Il ne recommanderait pas à un jeune de l’imiter et d’être un décrocheur aussi tôt. Mais pour lui, ça a fonctionné.

Benoit Milot a parcouru la planète pour faire des sauts spectaculaires sur son motocross. Il pratique le freestyle à temps plein depuis 2002. Il s’agit d’une discipline très dangereuse qui consiste à faire des acrobaties sur son bolide pendant qu’il est dans les airs.

Entreprise

En 2010, l’homme originaire de Yamachiche, en Mauricie, a décidé que sa carrière ne dépendrait plus des autres et a lancé son entreprise, Productions Benoit Milot. Il a commencé à vendre et à monter des spectacles auxquels il pourrait participer, tout en embauchant d’autres pilotes à forfait.

Il a acheté des rampes, de l’équipement, une pépine, et a loué un terrain pour pratiquer, sans emprunter un sou.

« J’avais un style de vie vraiment bien en dessous de mes moyens. Pendant ce temps-là, j’empilais de l’argent. Quand je n’avais plus grand-chose devant moi, j’avais les outils pour me revirer de bord et partir ma propre bébelle », raconte-t-il.

Il a réussi à vendre 20 spectacles dès la première année du Milot Land Tour.

À 35 ans, le Québécois est un vétéran dans sa discipline. Son entreprise est une façon de pouvoir demeurer dans le milieu du motocross une fois que sa carrière d’athlète sera terminée.

Ne pas avoir de diplôme l’a amené à avoir le sentiment qu’il ne pouvait pas échouer ou devenir trop confortable, car il n’avait pas de plan B.

Il a été invité un peu partout en Europe et aux États-Unis pour des démonstrations.

« Aller en Allemagne, c’était comme aller à Louiseville pour moi. C’était fou de même », affirme-t-il.

Blessure

Une blessure à l’automne 2010 aurait pu compromettre sa carrière. Il a raté un atterrissage à Louiseville et s’est fracturé le fémur, le bras et l’épaule droite. Il a dû faire de la réadaptation, puis est retourné chez ses parents temporairement, en fauteuil roulant.

Il est fier de ne pas s’être découragé, car deux ans plus tard, il décrochait un contrat en Chine dans le spectacle de cirque The House of Dancing Water.

Il retournera travailler en Chine

Benoit Milot retournera travailler en Chine pour trois mois à la mi-novembre afin de participer au spectacle de cirque The House of Dancing Water, après y avoir déjà travaillé pendant cinq ans.

Il a été rappelé par la méga production de 250 millions $ US pour remplacer un motocycliste blessé.

Le pilote sera en territoire connu dans la région autonome de Macao, pour avoir été du spectacle de 2012 à 2017. Il y faisait 10 spectacles par semaine pendant 10 mois par année, puis revenait au Québec deux mois.

Il jouait la doublure du personnage principal, qui réussit un saut périlleux arrière en motocross.

Décalage horaire

Pendant ce temps, Benoit Milot continuait à travailler pour son entreprise de production de spectacles au Québec, depuis la Chine. Il faisait beaucoup d’appels et répondait à des courriels la nuit, en raison du décalage horaire.

Il revenait ensuite au Québec pour les mois de juillet et août et participait à la majorité des spectacles qu’il avait vendus et préparés au cours des autres saisons.

Il sera par ailleurs père pour la première fois au début novembre et son poupon doit aller le rejoindre à Macao.

Celui qui a commencé à faire du motocross à 10 ans, laissera son fils en faire s’il le désire. Il veut toutefois le mettre en garde s’il veut gagner sa vie ainsi.

« Je sais le chemin pour faire ça à temps plein, et c’est dur. Il faut quasiment que tu sois chanceux pour que ça marche », dit-il.