Une journée à oublier pour Lance Stroll

L’usure des pneus a forcé Lance Stroll et Williams à changer de stratégie lors du Grand Prix de Formule 1 du Japon, dimanche à Suzuka, si bien que le Québécois n’a pas été en mesure de profiter d’un bon positionnement sur la grille de départ, terminant 17e.

S’élançant de la 14e position, Stroll a tout d’abord perdu quelques positions avant d’effectuer un passage hors-piste. En revenant sur le pavé, il a nui à Fernando Alonso (McLaren), ce qui lui a valu une pénalité de cinq secondes.

Stroll s’est ensuite arrêté aux puits dès le 14e tour pour chausser les gommes les plus dures, croyant pouvoir rallier l’arrivée. Le Montréalais a toutefois bloqué les roues, ce qui a été à l’origine d’un méplat sur un pneu qui l’a forcé à s’arrêter de nouveau.

«La course a été mauvaise. Rien ne s’est déroulé en notre faveur aujourd’hui, c’était simplement une très mauvaise course», s’est contenté de dire Stroll, dans un communiqué.

Des excuses

Stroll est également revenu sur l’incident avec Alonso au début de la course, indiquant qu’il n’avait pas vu son rival lorsqu’il est revenu sur la piste.

«J’ai pris une trajectoire large au virage 130R et j’ai roulé dans l’herbe. Je suis revenu en piste sur la trajectoire de course et nous nous sommes touchés. [...] C’était simplement un incident de course typique d’un premier tour quand les choses s’animent. Je lui ai dit que je ne voulais pas le pousser intentionnellement.»

Difficile pour Sirotkin

Dans le cas du coéquipier de Stroll, Sergey Sirotkin, un mauvais départ a été suffisant pour mettre fin à ses espoirs de bon résultat.

Perdant quelques places après l’extinction des feux, il a tenté un pari, de concert avec ses ingénieurs, en s’arrêtant dès le quatrième tour, lors de l’intervention de la voiture de sécurité. La stratégie n’a pas été payante, puisqu’il a complété l’épreuve en 16e place.

«Nous avons changé notre stratégie pour effectuer deux arrêts, ce qui semblait être la stratégie la plus rapide. Toutefois, avec le trafic, nous n’avons pas été en mesure de maximiser la stratégie», a regretté Sirotkin.