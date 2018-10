Une parole forte

La pièce Les fées ont soif, portée à bout de bras par les comédiennes Bénédicte Décary, Caroline Lavigne et Pascale Montreuil, est certainement moins pertinente qu’elle ne l’était en 1978 au moment de sa création. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une parole nécessaire.

Les temps ont changé. Les trois archétypes que l’on retrouve au cœur de ce spectacle, soit la mère, la vierge et la prostituée, avec la statue de la Vierge en arrière-plan, auraient donc besoin d’être actualisés, car les femmes en manque de confiance et sans métier n’existent pratiquement plus chez nous.

Les femmes sont aujourd’hui politiciennes, médecins, avocates, policières ou encore pilotes. J’aurais donc aimé, pour être touchée davantage, entendre combien d’efforts supplémentaires ces femmes, qui se sont démarquées professionnellement, ont dû déployer pour arriver où elles sont.

Car on le sait, tout n’est pas gagné, les préjugés sont encore trop présents et les hommes dominent encore. Une comparaison entre hier et aujourd’hui, les défis passés et actuels, aurait été pertinente.

Cela dit, la pièce de 1978, qui a vu le jour au TNM en créant une très grande controverse, doit demeurer dans notre bagage historique, principalement pour ne pas oublier le chemin parcouru en 40 ans. Si la pièce a pu en offusquer quelques-uns il y a quatre décennies, elle ne choquera plus personne aujourd’hui.

Un monologue fort

Parmi les moments forts, mentionnons le monologue empreint d’émotion de Benédicte Décary dans la peau de Madeleine, représentée par une prostituée, qui raconte le soir où elle a été violée sur la rue Marianne.

Au verdict du procès qui a suivi, on entendra que le juge n’a pas condamné le violeur, principalement parce que la victime était une prostituée. C’est ici que l’on comprend toute la pertinence de cette pièce.

Quant à la mise en scène, Sophie Clément, qui, rappelons-le, faisait partie de la distribution de 1978, a choisi une approche des plus sobre, ce qui laissait toute la place à la parole féminine. Les dialogues forts et touchants étaient entrecoupés de chants, accompagnés de deux musiciennes sur scène, le tout sur un ton empreint de tristesse et de nostalgique.

►Les fées ont soif, à l’affiche au Théâtre du Rideau Vert en supplémentaires jusqu’au 10 novembre