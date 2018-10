ROBITAILLE, Lynn



À sa résidence, le vendredi 10 août 2018 à l'âge de 60 ans et 7 mois, est décédée madame Lynn Robitaille, fille de monsieur Henri-Paul Robitaille et de madame Freda Speattle. Elle demeurait à Saint-Benoit.où la famille recevra les condoléances à compter de 15h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Myriam et Olivier Bilodeau. Elle était la soeur de: Henri (Ginette Pèlerin), Paul (Gaétane Tremblay), Pierre, Lorraine (feu Ricardo Alesia), Lise (Marcus Poitras), Rénald (Marie Gilbert), Claude, Jean, Louise (feu Antony Loguercio), Manon (Patrick Deloney); ses neveux et nièces: Amélie Robitaille, Fanny Bethiaume, Marco Robitaille, Isabelle et Pier-Luc Gagnon, Chyenne Roy, Patrick, Sandra, Sarah, Julie, Anna et Alys Ouellet, Evelyne et Christopher Gilbert, Andy, Jack, Michael et Olivia Logueurcio, Melissa et Nicholas; ses amies: Louise Bédard (Chirstian Rouleau) et Marie-France Thibeaut. Elle laisse également dans le deuil plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s.