FONTAINE, Jean-Louis



À Québec, le 3 octobre 2018, est décédé à l'âge de 67 ans, monsieur Jean-Louis Fontaine, époux de madame Josée Laflamme. Il demeurait à Québec. Le cortège partira du 1 Piel à 13h40 etde là au cimetière paroissial. La famille accueillera parents et ami(e)s au 1 Piel, à compter de 14h, le mardi 9 octobre 2018 pour y recevoir vos condoléances. Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Josée Laflamme, ses filles; Marie-Berthe Pinette (Hermel) et Tshina Jourdain, ses petits-enfants; Anne-Marie, Mike, Ethan, Josh, Ariane et Nathanaël, ses arrières petits-fils; Alexis-James et Jackson, ses frères et sœurs; Lucia (Roger), Bernadette, Robert, Jean-Paul, Angéline, Claude, Guy, Jean-Marie, France, Francine et Liette (Jean-Noël), sa tante Marie-Ange Régis, son oncle Ernest Rock, ses filleuls; Nancy Jourdain, Marie-Andrée Fontaine et Janie Fontaine, ses beaux-parents monsieur Robert Laflamme et madame Micheline Tremblay, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que d'autres parents et ami(e)s.