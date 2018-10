8 signes qui prouvent que vous êtes compatibles pour être BFF

Quand il est question d’amitié, il n’y a pas de recettes parfaites. En fait, plusieurs relations amicales naissent sans qu’on s’en rende réellement compte et c’est ça la beauté de la chose.

Même si on connaît tous des BFF différentes en tous points, plusieurs études prouvent que l’on a tendance à créer des liens d’amitié avec des personnes qui nous ressemblent ou du moins, partagent des points en commun avec nous.

Une amitié peut parfois être plus forte et fusionnelle qu’une relation de couple. C’est donc bien important de s’assurer que notre duo est compatible avant d’acheter des bracelets de Best Friend ou de se faire tatouer les initiales de l’autre.

Voici donc 8 signes qui démontrent que vous êtes compatibles pour être des BFF:

1. Vous fréquentez le même genre d’amis en général

Qui se ressemble s’assemble! Vous avez généralement le même genre de fréquentations et bien souvent, votre gang est la même.

Si vous aimez faire le party, vous aurez une gang de party! Si vous aimez potiner, votre groupe d'amis se fera un plaisir de partager les potins les plus juteux du moment.

Et votre BFF n’en fait généralement pas exception!

2. Vous pensez souvent de la même manière

On dit souvent que deux meilleures amies n’ont pas besoin de parler pour se comprendre. En fait, quand votre amie vous raconte une histoire, vous savez que vous auriez pensé exactement comme elle.

Vous êtes pratiquement toujours d’accord avec la manière de voir les choses qu'elle. En gros, vous n’avez plus besoin de demander l’approbation de l’autre.

3. Vous avez des projets semblables

Des BFF compatibles partagent souvent les mêmes aspirations ou les mêmes projets.

Qui n’a jamais rêvé de voyager en sac à dos ou mieux, emménager dans un appartement ultra Pinterest AVEC sa bestie?

La passion et l’aspiration commune amènent les amitiés à se souder davantage et à créer des liens plus forts.

4. Vous réagissez généralement pareil

Lorsqu’on crée un lien aussi fort que celui des BFF, c’est souvent parce qu’il existe une compatibilité psychologique et émotionnelle.

Il n’est donc pas rare que deux personnes qui partagent une relation très forte réagissent de la même façon dans une situation où leurs valeurs et leurs émotions sont défiées.

Cela peut cependant être problématique dans certains cas si deux personnes sont exactement pareilles ou radicalement différentes.

Le duo parfait est celui où les caractères se ressemblent en plusieurs points, mais se complètent également aussi dans leurs différences.

5. Vous avez le même humour

On peut rire de tout, mais pas avec n’importe qui! Selon une étude réalisée par l’Université de la Californie, rire ensemble permet de solidifier des relations plus rapidement.

En gros, si ce sont les «memes» qui vous font le plus rire et que tu as une BFF que tu peux taguer à toute heure du jour, c’est le rêve!

6. Vous aimez le même genre de musique

C’est bien connu: la musique rallie les gens. En fait, des intérêts communs, comme la musique, peuvent réellement souder une amitié.

Certaines chansons sont étroitement reliées à la vulnérabilité d’une personne et partager cette facette peut signifier une ouverture de soi.

D’un autre côté, la musique est porteuse de souvenirs et de moments uniques!

7. Vous prenez des nouvelles régulièrement sans que ce soit un effort

On connaît toute une personne qui est la représentation même de «l’ami fantôme». Cette personne-là est toujours le fun à côtoyer à l’école ou dans les partys, mais elle ne connaît rien de notre quotidien ou de notre vie.

Pour savoir si une personne nous est compatible, il suffit de regarder si elle prend des nouvelles, s’informe et s’investit dans notre vie, et ce, sans que ce soit un effort pour elle.

Bien souvent, c’est la personne qui se rappelle du nom de tes frères et sœurs, de ton ex, de ton chat et même de ton chum de première année.

Bref, c’est la personne qui t’écoute réellement!

8. Vous vous encouragez mutuellement dans vos objectifs de vie

C’est agréable de faire la fête et de rigoler, mais ce qui importe réellement dans la profondeur et la longévité d’une amitié, c’est quand chacune des personnes du duo rend l’autre meilleure.

Une vraie BFF est celle qui te bottera les fesses pour te sortir de ta zone de confort et sera à tes côtés quand les choses iront moins bien.

Lorsqu’une relation reste stable ou au point mort, après quelque temps, elle s’estompe et finit par disparaître.

Des meilleures amies qui grandissent ensemble restent ensemble!