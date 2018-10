Brandon Dubinsky à l’écart au moins un mois

L’attaquant des Blue Jackets de Columbus, Brandon Dubinsky, manquera de quatre à six semaines de jeu en raison d’une blessure au muscle oblique subie durant une séance d’entraînement, dimanche.

Dubinsky avait obtenu au moins un point lors de chacune de ses deux premières rencontres de la saison. Il a passé 28 minutes sur la patinoire au total. Le vétéran a amassé six buts et 10 mentions d’aide pour 16 points en 62 sorties pendant la plus récente campagne. Il avait raté quelques semaines d’activités à cause d’une fracture au visage.

La formation de l’Ohio doit également se débrouiller sans le défenseur Seth Jones, aux prises avec une entorse ligamentaire à un genou.