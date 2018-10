Conversations de bureau

« J’ai récemment été au cœur d’un débat au bureau : nous nous demandions s’il est préférable de dire se cultiver ou s’instruire », nous confie une lectrice, Stéphanie G. L’un ou l’autre verbe est correct. Tout dépend de ce qu’on veut dire. Le hic, c’est que les définitions de s’instruire et de se cultiver sont approchantes. S’instruire, c’est acquérir des connaissances, se renseigner sur quelque chose, s’informer, se documenter. Se cultiver signifie affiner son goût, son jugement, stimuler sa pensée, et, c’est bien certain, enrichir ses connaissances, développer son instruction. Développer son instruction. Nous y voici : la culture exige d’abord le savoir, elle ne saurait exister sans le savoir, sans l’instruction. Une personne instruite n’est pas nécessairement une personne cultivée. Mais une personne cultivée est nécessairement une personne instruite. La culture dépasse la connaissance brute et technique, elle exige une vue d’ensemble, une ouverture d’esprit, elle exige l’exercice de la pensée et du jugement. L’instruction et la culture ne s’opposent pas. L’instruction est le savoir. La culture est un savoir humain.