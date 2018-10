Coup de tonnerre à Québec

QUÉBEC | Maudite boxe. Simon Kean était parti pour la gloire. Il avait démoli Adam Braidwood à Shawinigan et passé un été de rêve dans sa nouvelle gloire. Condo, bateau et célébrité.

Dans deux ans, Anthony Joshua ou Deontay Wilder. Le 24 novembre à Rimouski, ce serait au tour de Siarhei Liakhovich, un immense Biélorusse de 34 ans, qui buvait tranquillement sa bière au Bonne-Entente dans la nuit de samedi à dimanche.

Liakhovich devait monter sur le ring après la victoire de Simon Kean au Centre Vidéotron et lui lancer un défi. C’est courant et normal dans le monde de la boxe. Deontay Wilder a fait la même chose à Miami le 8 décembre le soir où Jean Pascal a démoli Ahmed Elbiali.

Les gens de Rimouski étaient au Centre Vidéotron, ne restait qu’à attendre la victoire de Simon Kean.

UN KNOCK-OUT DOULOUREUX

Que s’est-il passé ? Kean a-t-il pris Dillion Carman au sérieux ? Était-il concentré comme il l’était lors de ses 15 précédents combats ?

Kean, Jimmy Boisvert son entraîneur et Camille Estephan vont passer des heures à revoir en détail les mois qui ont précédé le désastre de Québec.

Perdre un combat de boxe, ça fait partie d’une carrière. Les plus grands, à part Floyd Mayweather et Rocky Marciano ont tous perdu. Mais il y a la façon de perdre. Et il y a les leçons cachées dans la défaite.

Simon Kean s’est fait assommer dès le deuxième round.

Il a montré du courage et de la détermination en restant debout et en échangeant des coups avec Carman au point de l’envoyer au tapis, mais il était clair qu’il avait les jambes en guenilles et qu’il n’a jamais récupéré de cette première chute au tapis.

On chuchotait dans les gymnases que Kean avait une mâchoire vulnérable. Ce n’est pas un handicap mortel dans la boxe. Anthony Joshua, le champion du monde, est fragile. Mais il en est conscient et a adapté sa boxe pour éviter les coups de massue qu’il n’est pas capable d’encaisser. Simon Kean devra faire face à cette réalité. Et apprendre à améliorer sa stratégie et sa défensive en tout temps dans un combat.

UN LONG REPOS

Hier, en début de nuit, on parlait d’une commotion cérébrale pour Kean qui passait justement des tests à l’hôpital. Il a rassuré ses fans par des messages sur les réseaux sociaux, mais Camille Estephan se préparait à un long repos de trois mois et à quelques mois de remise en forme avant de reprendre ses projets avec Kean.

C’est un recul marqué pour Eyes of The Tiger Management. Simon Kean était la deuxième carte maîtresse d’Estephan avec David Lemieux. Parfois, un recul est bienfaisant. Ce fut le cas pour Steven Butler quand il s’est fait geler par Brandon Cook. Il a tiré toutes les leçons qu’il devait lire dans cette défaite.

Camille Estephan était surtout préoccupé par l’état de santé de son boxeur, mais ses réflexes d’homme d’affaires habitué aux bas et hauts de la business prenaient le dessus : « Ça va être plus difficile et plus long qu’espéré, mais on va travailler encore plus fort », a-t-il dit en revenant dans la nuit à l’hôtel.

COMMENT VA RÉAGIR KEAN ?

La vraie question, c’est de savoir comment va réagir Simon Kean ? S’il est un homme solide, il va traverser les jours noirs qui l’attendent. Tout le Québec et sans doute le monde de la boxe au Canada, vont se gargariser de cette cuisante défaite. Kean va vivre des moments humiliants. Son ego va souffrir.

Et comment pourra-t-il regagner cette confiance en soi si essentielle aux vrais champions ?

Kean devra aller voir au plus profond de lui.

Même chose pour son entraîneur Jimmy Boisvert qui est confronté pour la première fois à une défaite de son poids lourd. Compte tenu des circonstances, peut-être que le temps d’aller chercher du renfort ailleurs qu’à Trois-Rivières est arrivé ?

L’entraîneur Rénald Boisvert a eu la générosité d’aller chercher du renfort auprès de Jean-François Bergeron pour relancer Steven Butler. Peut-être que Boisvert aura besoin d’aide. Il doit au moins accepter de se poser la question.

Pour l’instant, toute l’équipe d’EOTTM est consciente d’une vieille vérité de la boxe. Chez les poids lourds, tout peut toujours basculer d’une seule claque.

Hier, un univers rose a basculé dans une nuit bien sombre.

Mais Elvis l’a chanté dans son album From Elvis in Memphis : Only the Strong Survive...

Be strong, Simon.