FORTIER, Yolande



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Yolande Fortier, survenu le 27 septembre 2018, à l'Hôpital Saint-Sacrement. Elle était l'épouse de monsieur Gaétan Brochu, et la fille de feu Antonio Fortier et de feu Maria Beaudoin. Elle a longtemps habité Québec mais demeurait à Scott depuis quelques années. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille : Émilie Fortier-Brochu (Olivier Potvin); ses petits-enfants : Victor et Charlotte; ses frères : René (Clémence Rondeau), Claude (Louise Lessard), Jacques (Ginette Pineault) et Georges (Andrée Alain); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brochu : feu François (Fernande Carrier), Lucille (feu Joseph Turgeon), feu Rolande (feu Guy Mireault), feu Marie (feu Robert Blanchet), Julie (feu Raymond Fortin), Jeannine (Julien Blouin), Fernand (Gisèle Pouliot), O'Neil (Dina Bélanger), Réjean, Rodrigue (Diane Bélanger); ses amies de toujours : Lise Rhéaume (Raymond Bisson), Nicole Gosselin, Louisette Chabot, Liliane Labonté (Léonard Richard), Lucille Breton (Viateur Gagné) et Denise Gagné (Gilles Fortier); ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Centre des maladies du sein Deschênes-Fabia pour les bons soins prodigués ces 15 dernières années, notamment le Dr Guy Cantin, ainsi que de l'unité des soins intensifs coronariens de l'Hôpital Saint-Sacrement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Université Laval.où la famille sera présente pour vous accueillir une heure avant la cérémonie. Par la suite, l'inhumation se fera au cimetière paroissial sous la direction de