Guinness des Records: Un premier record mondial de vitesse en talons sur roulettes

Après s’être entrainée six fois par semaine durant plus d’une année, une Montréalaise tente d’être la première à entrer dans le livre Guinness des records pour avoir patiné de reculons sur 100 mètres avec des talons aiguilles à roulettes.

« Je suis la seule au monde à pratiquer ce sport et ce record n’a jamais été fait. Quand j’ai appelé au Guinness des records en février dernier, ils pensaient que c’était une blague, mais ils ont vite remarqué que je suis professionnelle et ils ont pris ma demande au sérieux », explique Bianca Rossini, âgée de 23 ans.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Le moment de gloire de la jeune femme est finalement survenu samedi dernier. Devant une foule de témoins, elle voulait patiner à reculons avec ses patins spéciaux sur une distance de 100 mètres en moins de 30 secondes.

Bianca Rossini y est parvenue en à peine 21,84 secondes, jamais elle n’avait atteint un aussi bon résultat dans le passé.

Le Guinness des records analysera les preuves de sa performance, grâce entre autres aux vidéos et aux photos, et une réponse officielle lui sera envoyée au cours des prochaines semaines.

« J’ai longtemps fait du patinage artistique et du cirque, faire du patin à roulettes sur des talons combine les deux. C’est à la fois athlétique et artistique. Faire ce record, c’est simplement quelque chose qui était sur ma bucketlist », explique-t-elle.

Aucune blessure

Une vingtaine de personnes ont aidé M. Rossini à accomplir son but au cours de la dernière année, dont ses entraineurs de patinage artistique.

Des cordonniers et des orthopédistes ont aussi construit ses patins pour les rendre les plus sécuritaires possible. La paire vaut près de 300 $. Jusqu’à maintenant, la jeune ne s’est jamais blessée en pratiquant le sport qu’elle a inventé.

« Les talons sont de quatre pouces de haut et on a acheté les bottes chez Aldo, mais tout a été fait par des professionnels. Je fais vraiment attention à moi quand je pratique ce sport en prenant le temps de bien me réchauffer avant de m’entrainer durant six jours par semaine », indique Bianca Rossini.

L’athlète a d’ailleurs plus d’une corde à son arc. Elle a aussi complété un baccalauréat en anatomie et biologie cellulaire à l'Université McGill l’année dernière.

Elle souhaite maintenant que le patinage sur des talons aiguilles à roulettes se popularise, quitte à l’enseigner à ceux qui souhaitent pratiquer ce sport émergent.