Guylaine Tremblay, Safia Nolin et Olivier Primeau passent la fin de semaine ensemble au chalet et c’est moins bizarre qu’on pense

Que peuvent bien avoir en commun la comédienne chouchoute des Québécois Guylaine Tremblay, le propriétaire du Beachclub et conseiller à XOXO Olivier Primeau et l’auteure-compositrice-interprète aux chansons souvent crève-cœur Safia Nolin?

Beaucoup plus qu’ils ne le croyaient eux-mêmes avant de passer une fin de semaine ensemble dans un chalet, à l’invitation de Jean-Philippe Dion pour le grand retour de La vraie nature à TVA dimanche soir.

Les trois personnalités aux parcours bien différents se sont ouverts sur leur enfance, leurs épreuves et leurs ambitions, et c’est là qu’on leur a découvert quelques points communs, parfois à la plus grande surprise des principaux intéressés.

Si Guylaine connaissait déjà bien le travail de Safia Nolin, les deux femmes ont découvert qu’elles ont toutes les deux eu des pères marins, absents au moins six mois par année.

Olivier Primeau, comme Guylaine Tremblay, a grandi avec sa grand-mère dans la maison familiale.

Même l’animateur Jean-Philippe Dion a confié qu’il avait «un peu peur que ça [l’émission] se passe mal», particulièrement entre Safia Nolin et Olivier Primeau, qui à première vue n’ont absolument rien en commun. Et pourtant, la chanteuse a avoué se reconnaître en Olivier Primeau et son ambition.

L’émission est disponible ici.