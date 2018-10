Le PCU albertain se dissocie d’un groupe d’extrême droite

Le Parti conservateur unifié de l’Alberta (PSU) a dû affirmer n’avoir rien en commun avec un groupe d’extrême droite alors que trois de ses candidats ont été pris en photo avec plusieurs militants xénophobes lors d’un rassemblement public.

D’après les informations de Global News, Leila Houle, Nicole Williams, et Lance Coulter, trois candidats à l’investiture dans la circonscription d’Edmonton-West Henday, ont posé vendredi soir avec plusieurs personnes arborant des vêtements avec le sigle SOO («Soldiers of Odin»). Les photos ont ensuite été publiées sur la page Facebook des Soldats d’Odin d’Edmonton.

Sur Twitter, le PCU a indiqué ne pas partager les opinions haineuses des Soldats d’Odin, une organisation de patrouilles de rue qui souhaite se protéger, selon eux, de la «menace islamique».

Le président de l’association locale du PCU, Terry Howlett, a déclaré sur sa page Facebook que personne ne savait ce que signifiait le sigle SOO lorsque ces gens sont entrés dans le bar. À l’avoir su, il aurait demandé au gérant du bar de les accompagner vers la sortie.

Leila Houle et Nicole Williams, deux des candidates prises en photos, rappellent dans un communiqué conjoint qu’«être prise régulièrement en photo avec des membres du public fait partie de notre travail. [...] Nous ne connaissions ni la signification du sigle SSO, ni les opinions dégoûtantes de ce groupe. Nous n’aurions certainement pas été prises en photos en toute connaissance de cause. »

Le chef du PCU, Jason Kenney, a déclaré sur Twitter qu’il «condamne évidemment tout groupe qui promeut les préjugés racistes.[...] Les membres de groupes comme les Soldats d’Odin ne sont pas les bienvenus dans les évènements du PCU, point.»

