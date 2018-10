Le système de santé dans la tourmente

Depuis plusieurs mois, et encore plus quand s’est déclenchée la récente campagne électorale, les gens se sont mis à se plaindre des mauvais services reçus dans le secteur de la santé. Plus particulièrement dans le domaine hospitalier et dans la recherche d’un médecin de famille. Sans compter qu’on a tout dit et son contraire sur les soins en CHSLD. Mais au bout du compte, est-ce qu’on n’est pas tous d’accord avec le fait qu’une fois « embarqué » comme on dit dans le système, le reste se passe rondement ?

Je suis tellement tanné d’entendre les Québécois se plaindre le ventre plein. Que feraient-ils s’ils vivaient dans un pays du tiers monde ? Là où rien n’est fourni gratuitement et où les gens couchent sur des grabats en attente de soins qui ne viennent pas, alors qu’ils sont souvent contaminés par une maladie mortelle ? Non, mais faut savoir relativiser quand même !

Un Québécois qui aime son Québec

Est-ce qu’on ne peut pas aimer son Québec tout en se gardant le droit de dénoncer ce qui va mal ? N’est-ce pas en mettant sur la sellette les ratés du système qu’on en améliore le fonctionnement ? C’est certain qu’une fois inscrit dans la machine tout se déroule correctement, mais ceux qui ne sont pas encore rendus à cette étape n’ont-ils pas droit eux aussi au respect ?