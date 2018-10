Les Clinton en conférence à Montréal en novembre

L'ancien président américain Bill Clinton et l'ancienne secrétaire d'État Hillary Clinton seront de passage à Montréal en novembre dans le cadre d'une tournée de conférences annoncée lundi.

Baptisée An Evening With The Clintons, la conférence doit s'arrêter dans 13 villes nord-américaines cet automne et au printemps prochain.

La tournée doit se mettre en branle à Las Vegas le 18 novembre, avant de se transporter à Toronto et Montréal les 27 et 28 novembre. Vancouver est aussi dans la liste, avec un arrêt prévu le 2 mai 2019.

L'ancien président et l'ancienne candidate à la présidence défaite face à Donald Trump en 2016 puiseront dans leur bagage d'expérience pour «offrir une perspective unique du passé et une vision remarquable quant à la suite des choses», explique-t-on sur le site internet dédié à la tournée.

Les deux politiciens tiendront leur conférence au centre Bell, à 19 h 30, le mercredi 28 novembre. Les billets seront mis en vente sur le site d'evenko vendredi prochain.