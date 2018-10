Les jeunes artistes voleront-ils la vedette?

Si vous venez de vous réveiller d’un coma de quelques années, vous serez passablement désorienté en regardant le gala des American Music Awards. De Cardi B à Post Malone en passant par Camila Cabello, les nouvelles superstars du show-business américain ont récolté plus que leur large part des nominations de ce grand concours de popularité. Que faut-il avoir à l’œil mardi soir ? Le Journal a décortiqué cela pour vous.

Le couronnement de Cardi B

Photo AFP

Depuis la sortie de son premier album, Invasion of Privacy, en avril, le nom de Cardi B brille en lettres d’or. Aussi connue pour son single Bodak Yellow que son caractère belliqueux (elle en est même venue aux coups avec sa rivale Nicki Minaj récemment), la rappeuse du Bronx est bien placée pour récolter les fruits de ses efforts avec ses huit citations. Une chaude lutte est à prévoir dans la catégorie du meilleur nouvel artiste où elle croisera le fer avec l’ex-Fifth Harmony Camila Cabello.

Les Coréens se pointent

Photo WENN

Six ans après Psy et son Gangnam Style, les American Music Awards pourraient couronner un autre artiste coréen. L’immensément populaire formation K-pop BTS est largement favorite pour remporter le trophée remis à l’artiste le plus populaire sur les réseaux sociaux. Quand on sait à quel point l’armée de fans de BTS a la capacité de se mobiliser rapidement et en grand nombre pour soutenir ses idoles, on ne donne pas cher des chances de ses concurrents Cardi B, Ariana Grande, Demi Lovato et Shawn Mendes.

Drake et le hip-hop au top

Photo WENN

Cardi B n’est pas la seule représentante du milieu hip-hop à attirer l’attention. Drake, aussi en lice pour huit récompenses, et Post Malone sont en lutte pour le titre d’artiste de l’année. Omniprésent dans les citations, le hip-hop confirme son statut de leader de la scène musicale et son importance dans la culture américaine. On retrouve même des rappeurs parmi les finalistes de tous les prix réservés aux artistes pop-rock.

Les performances attendues

Photo WENN

Aux American Music Awards, en mettre plein la vue constitue la norme chez les artistes choisis pour offrir une prestation. À tout seigneur, tout honneur, c’est la reine Taylor Swift, qu’on voit rarement à l’œuvre dans ce type de gala, qui ouvrira la soirée en chantant I Did Something Bad. Aussi à surveiller, le coup de chapeau à Queen de Panic ! At The Disco, qui reprendra Bohemian Rhapsody et l’hommage bien mérité à la défunte reine de la soul, Aretha Franklin.

► Animée par Tracee Ellis Ross, la 46e édition des American Music Awards sera présentée en direct du Microsoft Theater de Los Angeles, à 20 h, mardi soir, sur ABC.