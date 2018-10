La Fondation des sourds du Québec tiendra son activité de financement le vendredi 2 novembre, dès 18 h, à Entourage sur-le-lac de Lac-Beauport.

Celle-ci prendra la forme d’un parcours gastronomique, avec comme thème les saveurs du monde. Chaque dégustation sera précédée par une courte représentation artistique : musique, chant, danse ou autre avec la participation d’artistes qui représenteront l’Écosse, Cuba, la Polynésie Française, le Japon, le Rwanda, le Moyen-Orient et la Colombie. Renseignements : 418-660-6800.

Prix de l’OAGQ

L’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec (OAGQ), a profité de son 50e congrès annuel, tenu récemment à Rimouski, pour remettre des prix aux personnes s’étant démarquées dans l’exercice de la profession d’arpenteur-géomètre. Les gagnants de cette année sont Nathalie Massé, pour le prix Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (décerné à un membre ayant participé activement au développement de l’Ordre et de la profession ainsi qu’au développement du système professionnel) et Benoît Péloquin, pour le prix du président (remis à une personne méritante pour souligner son apport important aux affaires de l’Ordre). Sur les photos, Jean Taschereau (à droite), président de l’OAGQ accompagne Nathalie Massé et Benoit Péloquin.

Jacques et fils

Avec l’obtention de la norme de prestation de services funéraires professionnels à la clientèle pour une entreprise funéraire, décerné par la Corporation des thanatologues du Québec, le Centre funéraire Jacques et Fils de Lac-Mégantic se hisse maintenant parmi les meilleures entreprises funéraires au Québec. La norme de prestation de services à la clientèle du Bureau de normalisation du Québec exige des procédures professionnelles figurant parmi les plus hauts standards de fonctionnement dans le domaine. Le Centre funéraire Jacques et Fils, une entreprise familiale, est établi dans la région du Granit depuis 70 ans. Sur la photo, de gauche à droite : François Jacques, du Centre funéraire Jacques et fils; Jonathan Goyer, président de la Corporation des thanatologues du Québec et Jean-Pierre Jacques, du Centre funéraire Jacques et fils.

Souvenirs d’une époque

Si vous passez par les Promenades Beauport, faites un petit détour par la boutique de sport Daniel La Source du Sport pour y voir, en vitrines, quelques souvenirs de la première saison, il y a 50 ans, de la Ligue de hockey junior « A » du Québec (LHJAQ) et des Remparts de Québec, saison 1969-1970. De gauche à droite, sur la photo : Denis Dubé, directeur général, de Daniel La Source du Sport, et le gérant de l’établissement, Richard Caron, qui a porté l’uniforme des Remparts pendant quelques matchs en saison 1977-1978, entourent le mannequin qui porte le chandail du 50e anniversaire de la LHJMQ.

Soirée reconnaissance

Couvoir Scott a tenu, le samedi 22 septembre dernier au Centre des loisirs de Scott, une soirée reconnaissance visant à remercier son personnel et à rendre hommage aux employés retraités et à ceux ayant atteint entre 5 et 40 années de service. Existant depuis 1931, l’entreprise familiale Couvoir Scott donne de l’emploi tant au couvoir de Scott que sur les fermes de reproduction de St-Nicolas et de St-Apollinaire. Sur la photo, Francine Grégoire, présidente du CA de Couvoir Scott, s’adressant aux convives.

Anniversaires

Bruno Mars (photo), auteur-compositeur-interprète et producteur américain, 33 ans... Matt Damon, acteur et scénariste américain, 48 ans... François Pérusse, humoriste (La Série du peuple) 58 ans... Sigourney Weaver, actrice américaine de télé et de cinéma, 69 ans... Paul Hogan, acteur australien, 79 ans... Walter Gretzky, le père de Wayne, 80 ans.

Disparus

Le 08 octobre 2013. Paul Desmarais (photo), 86 ans, homme d’affaires québécois ... 2015. Paul Prudhomme, 75 ans, cuisinier américain d’origine cajun, célèbre pour sa cuisine créole ... 2014. Jean-François Calvé, 89 ans, acteur français, premier partenaire de Brigitte Bardot au cinéma ... Al Davis, 82 ans, propriétaire des Raiders d’Oakland (NFL) 2005. Bob « Legs » Langevin, 91 ans, lutteur professionnel et promoteur de lutte ... 2003. Mgr Donat Chiasson, 73 ans, ancien archevêque de Moncton ... 2002. Jacques Richard, 50 ans, ancien joueur des Nordiques de Québec ... 1992. Willy Brandt, 78 ans, ancien chancelier allemand ... 1989. Robert Rivard, 62 ans, comédien québécois.