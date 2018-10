Où aller pour des vacances «avec soleil et sans Zika»

Il ne fait plus les manchettes, mais il ne s’est pas volatilisé. Le virus Zika, qui a semé la panique en 2015 et 2016, est toujours présent dans un grand nombre de pays du monde, incluant nos destinations soleil favorites: les îles des Caraïbes.

Le virus Zika peut être à l’origine de sérieuses malformations chez le fœtus. Il se transmet par la piqûre de certains moustiques, mais également par voies sexuelles et peut rester dans le sperme pendant plusieurs mois.

La majorité des personnes infectées ne développent pas ou peu de symptômes et les cas ont diminué grandement depuis 2017. Mais par précaution, le gouvernement du Canada déconseille aux femmes enceintes et aux couples souhaitant avoir un enfant de partir en vacances dans les pays où le virus Zika est présent.

Si c’est votre cas et que vous ne voulez courir aucun risque, vous voudrez peut-être dire bye bye aux Caraïbes pour un petit bout de temps.

Vers quelles destinations pouvez-vous vous tourner pour un séjour au soleil dans les mois à venir? Voici quelques idées:

1. Les Bermudes

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les Bermudes ne font pas partie des Caraïbes. L’archipel est en plein Atlantique, à la hauteur de la Caroline du Nord, et il n’y a aucun cas de transmission locale du virus à ce jour.

Pour du soleil, de l’eau turquoise et des plages (presque) comme à Cuba, vous ne trouverez pas plus proche.

Côté météo, il ne faut pas toutefois s’attendre à des chaleurs suffocantes: on parle d’une moyenne de 27°C en juillet, 24°C en octobre et 18°C en janvier.

Les Bermudes ne sont pas une destination «petit budget», mais on trouve des forfaits (formule sans repas) sur des sites comme Expedia.ca.

2. Les îles d’Hawaï

L’exotique archipel d’Hawaï n’a connu aucun cas de transmission locale du virus Zika jusqu’à maintenant, contrairement à d’autres îles du Pacifique. Si vous avez envie de (vraie) chaleur et de plages de toutes les couleurs, c’est une destination qui vous plaira. C’est loin, mais que voulez-vous!

Côté météo, les moyennes de température sont de 26°C (hiver) et de 30°C (été), et l’eau se tient normalement entre 23°C et 27°C.

Côté prix, les billets d’avion sont étonnamment abordables depuis Montréal, mais sur place, il faut prévoir un assez gros budget... à moins de camper sur la plage.

3. Le sud de la Californie

Des plages, il y en a dans le sud de la Californie, et du soleil aussi. Par contre, l’eau du Pacifique n’aura jamais la température d’une baignoire et les mois d’hiver ne sont pas si chauds que ça: il fait en moyenne 20°C en janvier à Los Angeles, par exemple. Allez-y en novembre ou en avril et vous gagnerez 3 ou 4 degrés.

Côté prix: les billets d’avion sont souvent abordables et vous trouverez un peu de tout pour vous loger.

Misez sur des villes comme San Diego, Huntington Beach ou Santa Monica pour vous imprégner de l’ambiance cool de la côte.

À noter: le moustique qui transmet le virus Zika vit en Californie. Aucun cas local de transmission n’a été répertorié, mais on peut suivre la situation ici.

4. L’Andalousie, en Espagne

Si vous pouvez partir en octobre, novembre, avril ou mai, vous aurez droit à de douces températures en Andalousie (au-dessus de 20°C), dans le sud de l'Espagne. Des villes comme Grenade, Séville ou Malaga seront à votre portée, avec leur culture et leurs monuments, tout comme les plages de la Costa del Sol, au bord de la Méditerranée.

Fouillez du côté des forfaits «vols et hôtel», cela peut être avantageux.

5.Sydney et ses environs, en Australie

Ce n’est clairement pas pour tout le monde, considérant la distance et le prix, mais l’Australie fait partie des destinations «sans Zika» qui offrent de sublimes plages et bien des merveilles.

Attention: l'hiver nord-américain correspond à la période des vacances estivales en Autralie, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Pour découvrir Sydney sans la foule mais avec le beau temps, misez plutôt sur le printemps et l'automne.

Calculez facilement 1500 $ pour un aller-retour Montréal-Sydney en février.

PAS DE PANIQUE