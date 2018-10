Quoi dire pour remonter le moral de ma fille ?

Ma fille de 16 ans a toujours été une enfant fragile si je la compare à sa sœur et son frère. Elle s’était fait un copain en juin dernier et ce fut le grand amour tout l’été. Elle a flotté sur un nuage pendant trois mois. Mais comme l’amour à cet âge-là est souvent éphémère, le garçon l’a laissée pour une autre dès le début septembre, peu après la rentrée des classes. Le plus difficile, c’est qu’il sort désormais avec une collègue de classe de ma fille. Elle a donc sous le nez l’heureuse élue main dans la main avec son ex.

Ma petite ne s’en remet pas. Elle pleure sur son sort, se trouve moche et a décrété que jamais elle n’aimerait un garçon pour le reste de ses jours. Elle passe encore son temps à se demander ce qu’elle a pu faire de mal pour ne pas avoir pu le retenir. Je n’ai pas vécu un tel drame avec aucun autre de mes enfants, alors je me sens un peu démunie. Comme, de plus, ma fille cadette est plus sensible que mes deux autres, je marche sur des œufs pour lui remonter le moral tant j’ai peur de ne pas prononcer les bons mots.

Ses amis, car elle en a plusieurs, ont beau lui dire qu’elle est jeune, qu’elle en retrouvera un autre, même dix autres, ça ne trouve pas écho en elle. Mon mari la rassure sur sa beauté et sur ses talents pour ne pas qu’elle sombre trop et rate son année à cause de ça, mais rien n’y fait. Je ne sais plus quoi inventer pour lui redonner espoir.

Une maman démunie

Vous êtes dans la bonne voie avec ce que vous faites déjà. À votre place, je m’attaquerais surtout à corriger la fausse impression qu’elle a d’être responsable de cet échec amoureux, alors qu’il n’en est rien. Faites-lui comprendre que personne n’a le pouvoir de retenir qui que ce soit, car c’est le propre de l’amour de venir sans s’annoncer et de s’éteindre de la même façon. L’amour c’est une prise de risque. Parfois on gagne, et parfois on perd.

Faites comme son papa en la rendant consciente de ses qualités, de ses aptitudes et de l’obligation qu’elle a de continuer à se développer pour grandir et devenir une meilleure personne. Et ce qu’elle vient de vivre n’est qu’une étape de son cheminement vers sa vie d’adulte. Surtout, comblez-la d’amour. Vous allez voir que le temps va jouer pour vous.