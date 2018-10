Sais-tu VRAIMENT qui est ton voisin?

En collaboration avec

Vous partagez une clôture, un mur ou un stationnement. Parfois même plus si affinités (genre un barbecue, là.)

Que vos relations soient cordiales ou orageuses, la cohabitation entre voisins reste un passage inévitable. Si bien que tu demandes souvent «Mais QUI est donc cet étrange personnage?»

La réponse ici.

P.-S. Tu n'es plus capable de tes voisins et souhaites faire l'achat d'une nouvelle propriété? On t'a dressé la liste des questions à se poser lors du magasinage d'une maison.

Quiz Question #1 En relation stable avec deux enfants. Comme moi. Oui, par cœur. Non et ça ne m’intéresse pas. Je ne les connais pas, mais je les entends… Question #2 Toto, mon berger allemand, ne ferait jamais ça. Pauvre amour! Il est stressé ces temps-ci. Je mets des bouchons d’oreille et je ne m’en mêle pas. Je porte plainte pour bruit excessif. Question #3 Ouvre la sienne, ça doit être la mode. Me texte ou il entre la fermer. Ne s’en rendra pas compte. Me laisse un mémo et m'en parle à maintes reprises. Question #4 Bof. On parle de la pluie, du beau temps et de l’état de notre gazon. Pas besoin de «small talk», j’adore papoter avec mon voisin! Non. Il se cache lorsqu’il m’aperçoit pour éviter d’interagir. Particulièrement volubile, surtout lorsqu’il est question de la clôture mitoyenne. Question #5 En attend un lui aussi. En accuse réception à ma place. N’est pas à la maison en journée. Trouve que je magasine beaucoup trop en ligne. Question #6 Elle est bien en évidence entre deux DeVinci flambant neufs. J’entre lui emprunter. J’ai peur de ce que je pourrais y trouver. Je vais m'en acheter une. Question #7 Mon voisin qui sert LA meilleure moulée pour chats. Le couple d’en face. Je nourris souvent les leurs! La responsable de l’hôtel pour chats. Mes parents qui habitent non loin. Mon voisin haït les chats. Question #8 Pas sûr. Il m’appelle «Hey, l’ami(e)». Ben oui! Non et je ne connais pas le sien non plus. Oui. Il a même les détails de mon assurance habitation. Question #9 Oui. On se livre secrètement une guerre sans merci. Un joli sapin me suffit. Non. Oui, du moment que cela n’empiète pas sur le terrain du voisin. Question #10 Mon voisin trouve que je fais trop de bruit. Mon voisin m’invite à son party costumé. On enquête sur la disparition de mon voisin. On recrute pour le groupe de surveillance de voisinage. gonflable bff fantôme concierge Tu as un voisin gonflable. Bien que gentil, ce voisin a la fâcheuse habitude de tout copier. Un nouvel arbuste, il en veut un plus gros! Une piscine, il en veut 2! Au moins, on peut compter sur lui pour connaître les dernières tendances du quartier. Tu as un voisin-meilleur ami. Besoin d'une tasse de sucre? Il t'en apporte! Besoin d'un coup de main pour repeindre la galerie, il est là! Envie de prendre l'apéro dans la cour? Il arrive! Franchement, cette amitié de voisin est fantastique. Tu as un voisin-fantôme. Franchement, difficile de dire la dernière fois où tu l'as vu. Tu remarques par contre que l'herbe est tondue et que la neige est pelletée l'hiver. Le mystère persiste, mais force est d'admettre que quelqu'un habite à cette adresse... Tu as un voisin-gendarme. Il est à l'affût de tout – mais vraiment de tout. Rien ne lui échappe, ce qui peut parfois être un tantinet agaçant. Mais au fond, nul doute que c’est une personne gentille qui ne souhaite que la quiétude du voisinage. Partagez votre résultat sur Facebook

