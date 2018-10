MARTINEAU, Claude



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 septembre 2018, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Claude Martineau, époux de madame Jeannette Tremblay, fils de feu madame Maria Cloutier et de feu monsieur Lucien Martineau. Il demeurait à Charlesbourg, Québec.Claude Martineau a mené une carrière admirable au sein du corps de police de la Ville de Québec. Ayant occupé plusieurs fonctions, celui-ci a terminé sa carrière en tant que directeur du corps de police de Québec / Beauport. Il a été très impliqué dans la communauté. Il laisse dans le deuil outre son épouse et amour de sa vie madame Jeannette Tremblay; ses enfants: François (Julie Pichette) et Patrick (Johanne Raté); ses petits-enfants adorés: Mathieu et Maude; ses frères et sœurs: Gaston (Claudette), Claudette (Sylvain), Doris, Suzanne (George Pettigrew), son beau-frère Maurice Delisle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il a rejoint ses proches décédés: son frère Gilles, sa sœur Charlotte, son beau-frère Michel Bégin ainsi que sa belle-sœur Rita Tremblay. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 12h à 14h à laLa mise en niche des cendres suivra au Mausolée Catherine-de-St-Augustin (nouveau). La famille remercie sincèrement les membres du personnel du cinquième étage de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et services de qualité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.