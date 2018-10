PAINCHAUD

Marie-Jeanne Garneau



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 27 septembre 2018, à l'âge de 88 ans et 9 mois, est décédée madame Marie-Jeanne Garneau, épouse de feu monsieur Gabriel Painchaud, fille de feu madame Valérie Gosselin et de feu monsieur Daniel Garneau. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 12 octobre 2018, de 14h à 17h et de 19h à 21h, ainsi que samedi le 13 octobre 2018, de 9h à 10h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre (Claudette Dompierre), Marthe, Claude (Louise-Andrée Juneau) et Richard; ses petits-enfants: François (Marie-Christine Gingras), Daniel (Stéfany Cantin) et Vincent (Wiem Kristou), ainsi que les enfants par alliance de Jean- Pierre: Sébastien Pomerleau (Valérie Nadeau et leurs trois enfants: Nicolas, Édouard et Alexis) et Julie Pomerleau (Josianne Lemieux). Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Robert, Aline (feu Gaby Morin), Raymond (Pauline Roy) et Marie-Paule (feu Gaston Bilocq), ainsi que de nombreux neveux, nièces et d'innombrables ami(e)s. Un merci tout spécial à Francine Bilodeau pour son accompagnement exceptionnel au cours de la période d'hospitalisation. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.