Après Patrice Bélanger, au tour de Billy Tellier de nous émouvoir avec une lettre adressée à un jeune lui-même

Si la lettre de Patrice Bélanger adressée à un jeune lui-même vous a ému la semaine passée, celle de Billy Tellier risque de ne pas vous laisser l'œil sec également.

L'un des animateurs de «Debout les comiques» y parle de l'école, des gens qui l'ont intimidé à cause de sa taille et comment il a utilisé l'humour pour se défendre. L’humoriste se confie également sur ses difficultés à profiter du moment et ses inquiétudes constantes. «Même dans les plus grands bonheurs tu vas trouver moyen de te dire qu’il ne faut pas que tu en profites, qu’il doit y avoir une pogne, que quelque chose va t’attendre dans le détour pour te faire une jambette.»

L’un des moments les plus touchants est sans contredit le passage où Billy Tellier se confie sur son rôle de papa et comment la paternité lui a appris à ne plus essayer de tout contrôler dans sa vie. Une lettre émouvante à voir absolument.