BLOUIN, Georgette



Au CHSLD Limoilou, le 29 septembre 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée dame Georgette Blouin, fille de feu monsieur Adjutor Blouin et de feu dame Clara Simard. Elle était l'épouse de feu monsieur Maurice Blouin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.et de là au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Michel (Florence Benoît), Gaétan (Diane Arseneault), Carole (Denis Anton), feu Line (Gaétan Thibault) et Sylvie (Richard Sylvain); ses petits-enfants: Philippe (Annie Bélanger), Karine (Hugo Delisle), Mathieu (Nathalie Beaulieu), Dave (Malika Schneider), Gabrielle (Steve McKinnon) et Andréanne (Simon Pierre Dubé); ses arrière-petits-enfants: Coralie, Juliette, Alexandre, Laurianne, Alicia, Noah, Lukas, Jacob et Laurent; ses frères et sœurs: feu Roland (feu Flore Bujold), feu Marguerite (feu Alexandre Napier), feu Joseph (feu Yvette Bolduc), feu Yvette (feu Paul Châteauvert), feu André (feu Juliette Dubé), feu Fernand (Angela Dompierre), feu Laurence, feu Jean Wellie (feu Suzanne Paradis) et feu Béatrice (feu Gérard Bélanger); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, tél. : 418-527-4294.