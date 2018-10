Cette édition spéciale de Fortnite sera vendue en magasin

Une collaboration entre Warner Bros. et Epic Games donnera bientôt naissance à Fortnite: Deep Freeze, une édition spéciale du jeu et son mode Battle Royale. Le bundle sera, exceptionnellement, vendu en magasins.

Deep Freeze sera lancé sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One à compter du 13 novembre pour environ 29,99$ (prix final à déterminer pour le Canada) et comprendra du contenu prémium et, bien entendu, le jeu de base.

Dans le contenu prémium, il y aura le costume Frostbite, un glider Cold Front, une pickaxe Chill-Axe, 1000 v-bucks et plus encore. Rappelons que le pack 1 000$ v-bucks coûte environ 13,50$ dans le jeu normalement.

Il y a quelques mois, on constatait déjà une baisse de la fièvre Fortnite d'après les estimations financières publiées par le cabinet SuperData. Il faudra donc surveiller l'effet d'une édition vendue en magasin sur le phénomène. Est-ce que ça va aider, ou non?