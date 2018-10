ZAKAÏB, Élaine



À Sainte-Anne-de-Sorel, le 1er octobre 2018, est décédée à l'âge de 59 ans, Mme Élaine Zakaïb, fille de feu George Zakaïb et de Mme Laurette de Grandpré. Outre sa mère et son conjoint Jean- Benoît Parent, elle laisse dans le deuil leurs enfants: Sébastien Parent (Paola Borjas), Marie-France Parent (Pierre- Olivier Lord), Émilie Zakaïb-Denis (Philippe Perron) et Stéphane Parent-Zakaïb (Kelly-Anne Waite); leurs petits-enfants adorés: Ricardo, Eliot, Alice, Éloïse, William, Élizabeth et Édouard. Elle laisse également dans le deuil sa sœur chérie Joanne (Ivan Lamontagne); ses filleuls: Vincent Boutin-Zakaïb et Dominic Parent et son neveu Nathan Lamontagne- Zakaïb; sa belle-mère Michelle Desbiens ainsi que plusieurs belles-sœurs et beaux-frères: Line (Denis Rousseau), Annie (Pierre Lachance), François, Maude (René Denis) et Louise; ses tantes et ses oncles, ses cousines et ses cousins et de nombreux collègues et ami(e)s. La famille de Mme Élaine Zakaïb recevra les condoléances au salonle vendredi 12 octobre 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21 h et le samedi 13 octobre 2018 dès 11h.Madame Zakaïb tient à remercier l'équipe des soins palliatifs du CLSC de Sorel-Tracy pour leur excellent travail et leur empathie. Au lieu de fleurs, des dons à la fondation de l'hôpital Hôtel-Dieu de Sorel seraient grandement appréciés ou, puisque la science est souvent la solution, des dons à la société de recherche sur le cancer pourraient faire une différence pour vaincre cette terrible maladie.