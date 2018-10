C’est en plein cœur du penthouse XOXO que Cary Tauben nous a accueillis pour nous dévoiler quelques-uns de ses looks signatures. Le styliste, reconnu pour son look excentrique, a décoré le condo à son image. « Outre le papier peint qui m’a été proposé par un décorateur d’intérieur, tout le reste est de moi. Je voulais créer un décor qui serait une extension de ma personnalité ».

Ceux qui le suivent sur Instagram ont déjà remarqué qu’il a un faible pour les pièces griffées, mais saviez-vous qu’elles sont le plus souvent dénichées dans les friperies ? « Chaque saison, je repère la pièce que je dois absolument avoir. Par exemple, cet été, je voulais les baskets orange Chanel ou le survêtement Gucci. Sinon, je fais mon shopping dans les magasins de seconde main. J’adore les vêtements vintage. Je voyage beaucoup et dès que je descends de l’avion, je fais les friperies », révèle-t-il.

La gestion des vêtements est au cœur de la vie d’un styliste. « J’ai une grande garde-robe, mais j’ai aussi une autre salle avec des portants pleins de vêtements. Je suis toujours dans un processus créatif. Je prévois des styles pour mes clients », confie Cary.

Au fil d’une journée, il porte trois ou quatre tenues différentes. « Il m’arrive de me changer plusieurs fois pendant une journée, mais plus souvent, je fais évoluer mon look, j’ajoute des accessoires, je superpose un autre vêtement », souligne-t-il.

Le style de Cary est extravagant, flamboyant et flashy, alors que le mec (pour l’avoir côtoyé) est simple, hyper sympathique, drôle et attentionné. Bienvenue dans l’univers de Cary.

À l’agenda de Cary Tauben

♦ Il est l’un des trois conseillers de l’émission XOXO, diffusée les mercredis à 19 h 30 à TVA. Et tous les mercredis soir à 21 h, les abonnés mobiles Vidéotron ont accès en primeur, immédiatement après la diffusion de TVA, aux quatre chapitres non censurés de la semaine suivante sur xoxo.videotron.com.

♦ Il signe entre autres les campagnes publicitaires pour Aldo et Addition-Elle.

♦ Suivez-le sur son compte Instagram @carytauben.

Photo Martin Alarie

Casquette ZARA, www.zara.com

Lunettes EBAY Chine

Survêtement GUCCI, www.gucci.com

Baskets ZARA, zara.com

« J’ai craqué pour ce survêtement Gucci. Il s’en dégage une saveur hip-hop que j’aime beaucoup », dit Cary.

Photo Martin Alarie

Béret NICOLE & CO. , nicole-co.com

Perfecto FLY BOUTIQUE, shopflyboutique.com

Camisole WALMART, walmart.com

Jean LEVI vintage

Bottes JEFFREY CAMPBELL, jeffreycampbellshoes.com

« Lorsque j’ai repéré ces bottes, j’ai tout de suite su que j’en achèterais deux paires. Elles n’étaient pas chères et je voulais m’assurer d’en avoir toujours une paire impeccable », explique le styliste.

Photo Martin Alarie

« J’aime les bagues imposantes. Ma pièce fétiche est celle ornée d’une pierre bleue. Je l’ai trouvée à Londres chez The Great Frog. Je l’ai toujours au doigt. Un jour, j’ai perdu la pierre d’origine. J’ai cherché longtemps avant d’en trouver une pour la remplacer », relate Cary.

Photo Martin Alarie

Collier PAR ICI PAR ALYNNE LAVIGNE, paricijewellery.com

Tailleur ESCADA vintage

Camisole FRUIT OF THE LOOM chez WALMART, walmart.com

Bottes JEFFREY CAMPBELL, jeffreycampbellshoes.com

« Les camisoles blanches sont les basiques que j’ai l’habitude d’enfiler sous mes vestes. Je les achète en paquet de trois et je m’assure qu’elles sont toujours d’un blanc impeccable. Ce tailleur pêche ne pouvait être plus parfait pour prendre la pose devant les armoires léopard de la cuisine de mon penthouse XOXO », explique Cary

Photo Martin Alarie

Lunettes LANE EYEWEAR, laneeyewear.shop

Perfecto EBAY, ebay.ca

T-shirt GUCCI vintage

Ceinture CARTIER, cartier.com

Jean LEVI vintage

Baskets ASICS, asics.com

« J’ai acheté ce perfecto sur eBay pour à peine 300 $. Il est absolument magnifique. Il a sûrement nécessité plus de 50 heures de travail avec les clous, les tags et les dessins », lance Cary.

Photo Martin Alarie

Boucles d’oreilles FOREVER 21, forever21.com

Lunettes achetées dans une boutique de Chinatown

Hoodie STUSSY, stussy.com

Jean GUESS vintage

Chaussettes ADIDAS, adidas.com

Baskets CHANEL, chanel.com

« J’aurais pu opter pour ce look pour animer ma soirée nineties hip-hop au bar Ti-Agrikol avec les filles de L’équipe Cary. J’adore les jeans vintage », affir­me le conseiller de XOXO.

4 questions mode à Cary Tauben

Considérez-vous que votre style éclaté a évolué au fil du temps ? À quoi pouvons-nous le reconnaître ?

Mon style est en effet très éclectique, mais en ce moment, il se résume à des pièces vintage teintées des années 1980. Avant je portais presque uniquement des pantalons à la fourche descendue (des pantalons MC Hammer) et des talons hauts parce que j’en avais envie. Là, je jette mon dévolu sur les jeans taille haute, qui définissent la taille, et les baskets. Naturellement, tout se joue sur un fond de couleurs vives et de motifs. Les ceintures et les bijoux sont omniprésents dans la composition de chacune de mes tenues, auxquelles j’ajouterais les chaussures et les lunettes solaires.

Vous avez une approche particulière avec les bijoux, parlez-m’en un peu ?

Alors que l’on change souvent de vêtements, c’est très différent pour les bijoux. Il faut garder nos belles pièces et les porter souvent. Il suffit de les coordonner différemment pour donner une autre allure à un look. J’ai souvent aux poignets ma montre Rolex et mes bracelets Love de Cartier. D’ailleurs, je n’hésite pas, dans les séances photo, à accessoiriser mes looks des mêmes bijoux, car je trouve que le résultat est plus vrai. Si je déniche des bijoux que j’aime beaucoup et qui ne sont pas chers, j’en achète deux exemplaires, car les articles plus cheaps ternissent à l’usage.

Comment décririez-vous la mode du moment ?

J’ai eu le plaisir de rencontrer le designer Simon Porte Jacquemus lors d’une soirée à Ibiza. L’amie qui m’accompagnait avait à la main l’un des mini-sacs Jacquemus. Il a embrassé son sac et nous avons échangé sur les désirs des consommateurs. Nous en sommes venus à la conclusion que les pièces pratiques et conventionnelles ne se vendent pas. C’est l’impratique qui suscite l’intérêt. Il mentionnait que les clientes s’arrachaient ses mini-sacs (qui ne contiennent guère plus qu’un téléphone) et ses gigantesques capelines.

Quelles sont vos tenues dont vous êtes le plus fier ?

Mes looks préférés... j’en ai plusieurs. Cependant, je suis particulièrement fier de deux silhouettes que j’ai imaginées pour le plus récent festival Burning Man. J’ai acheté l’ensemble blanc en Thaïlande en sachant que je le porterai pour Burning Man. C’était mon hommage à Elvis Presley. Quant à mon kit doré, il fallait le voir en mouvement !

Ses bonnes adresses

► Little Shop située au 1002, avenue Ogilvy, Montréal.

► Ssense, ssense.com

► Village des valeurs, villagedesvaleurs.com

► Boutiques en ligne : eBay, Etsy, The Real Real et Grailed.