De quelle famille de Riverdale fais-tu partie?

Quiz

On communique très bien, je me sens supporté et écouté

Tu cherches la fille la plus cool de l’école et tu trouves une manière de la déloger de son trône

Ma robe la plus courte avec mes talons les plus hauts

Andrews

Blossom

Cooper

Lodge

Jones

Tu es un/une Andrews comme Archie! Ta famille n’est pas parfaite, mais tes relations sont respectueuses et très ouvertes. Tu n’as pas peur de raconter tes conquêtes à tes parents et tu es toujours très honnête avec eux. En amitié, tu es fidèle, tu ferais tout pour ceux que tu aimes. Le sport, c’est facile pour toi, mais tu as quand même un côté artistique. Et un «six pack» incroyable.

Tu es un/une Blossom comme Cheryl! Tu es le centre de l’attention partout où tu vas, mais ta grande confiance en toi cache des blessures et une grande peine. Même si tu as vécu des choses qui pourraient détruire certaines personnes, rien ne peut t’arrêter! Peu importe la situation, tu vas arriver à tes fins et on ne serait pas étonnés que tu finisses par utiliser de la magie noire...

Tu es un/une Cooper comme Betty! Ton apparence est adorable et douce, mais attention, si on te fâche, ça devient dangereux. Ta famille est compliquée, tu as parfois l’impression d’être la seule personne saine, jusqu’à ce que toi aussi tu pètes ta coche. On te connaît pour ton intelligence, ta persévérance et ton altruisme. Et aussi tes cardigans.

Tu es un/une Lodge comme Veronica! Toujours propre et classy, tu es la personne de confiance, autant dans ton groupe d’amis que dans ta famille. Parlant de ta famille, ouf, ce n’est pas toujours facile. Les secrets, les coups bas, rien n’est hors limite, mais tu t’en sors toujours la tête haute. Personne ne résiste à ton charme et à ton pouvoir de persuasion, alors profites-en!

Tu es un/une Jones, comme Jughead. Tu as été forcé à grandir vite, tu n’as pas vraiment eu d’enfance. Ça fait de toi une personne mature, une vieille âme qui donne toujours le bénéfice du doute aux gens, même ceux qui t’ont déjà déçu. Tu n’es pas conventionnel et tu aimes les sensations fortes, mais au lieu de finir en prison, tu utilises cette force pour créer et prendre soin de tes proches.

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/1a5f7f25-2cb7-41f9-bc96-da893ba76238_37052801_2081016408886911_5827934225948475392_n.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/90807a05-4773-48f7-b1ac-bf6268025ca4_25005547_200870057149992_7995083532764446720_n.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/d1d0f452-5c4f-44b3-85c9-5a622dd74f5d_36136093_269656607121146_3432774425466896384_n(1).jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/f28c7a93-38b8-4fdb-a9bd-08b36dee5efb_32343543_1910018845696070_1272232891476082688_n.jpg

https://storage.quebecormedia.com/v1/jdx-prod-images/photo/c7a3b225-bad1-49e3-99b7-ff7e54a02e69_22277560_179916942555619_4636076368902225920_n.jpg