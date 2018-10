Défaite de Simon Kean: «un cauchemar» pour Camille Estephan

Parmi ceux qui ont trouvé cette cuisante défaite éprouvante, il y a le grand patron d’Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, qui peine à se remettre du choc.

«Je revois les images et ça me fait mal au coeur. C’est un cauchemar», a admis le promoteur à l’émission «Dave Morissette en direct», mardi, sur les ondes de TVA Sports.

«Il faut revenir au boulot le plus vite possible. Dans le cas de Simon, c’est probablement une commotion cérébrale. Il doit se reposer et prendre son temps avant de revenir au gym. On doit faire attention à sa santé», a-t-il raconté.