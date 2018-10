Félix Auger-Aliassime passe au deuxième tour

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a vaincu le Serbe Danilo Petrovic en deux manches de 6-4 et 7-5, mardi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Tashkent, en Ouzbékistan.

Issu des qualifications, le vainqueur a mis 1 h 24 min pour l’emporter.

Auger-Aliassime, 128e au monde, a claqué six des sept as de la rencontre. Il a réussi trois bris en quatre occasions et empoché 72 des 128 points joués. Pendant ce temps, Petrovic a commis trois doubles fautes. Le 266e joueur de l’ATP a réalisé un bris.

Au prochain tour, le représentant de la Belle Province affrontera le Russe Alexey Vatutin, détenteur du 176e rang du circuit professionnel et cinquième tête de série de la compétition.