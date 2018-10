Ha! Les gars à femmes!

Lorsqu’une femme est en amour, même si ses meilleures amies la préviennent qu’elle est tombée sur un mauvais numéro comme celui qui vous a écrit pour se plaindre d’être vu comme un coureur alors qu’il ne fait qu’aimer plusieurs femmes parce qu’il a trop d’amour en dedans de lui, elle va quand même se laisser prendre au piège. Je le sais parce que je l’ai vécu.

J’étais en couple avec un gars super, mais comme on était dans un creux de vague, je me suis laissé happer par un coureur de jupons qui passait par là. Séducteur et enjôleur comme pas un, il a commencé par me flirter au travail, laissant sous-entendre que j’étais la plus belle fille qu’il ait croisée de sa vie et que c’était avec lui que je devrais être.

Quand tu entends ça alors que ta relation bat de l’aile et que tu te sens moche de ne pas être aimée à ta juste valeur, tu sautes dans l’arène sans te demander pourquoi le gars en question collectionne les filles sans en fréquenter aucune plus de deux ans. Placée au top de son palmarès, tu es convaincue qu’avec toi il va s’engager dans une vraie relation.

Tu oublies juste que même s’il paraît encore bien, il a quand même dix ans de plus que toi, et que s’il avait eu envie de fonder une famille, ce serait arrivé avant qu’il n’atteigne 45 ans. Son âge au moment où tu tombes en amour avec lui.

Mon séducteur a toffé un an et demi avec moi, avant de croiser le regard d’une nouvelle flamme qui l’a envoûté pendant six mois, avant qu’il ne revienne hanter mes jours et mes nuits, moi qui en redemandais. Notre deuxième phase fut de plus courte durée que la première parce que cette fois c’est moi qui l’ai mis à la porte quand j’ai su qu’il me trompait encore.

Même si j’avais honte de m’être fait reprendre au piège comme une novice, j’ai eu la force de le sortir de ma vie avant qu’il n’en ressorte de nouveau par lui-même, attiré qu’il serait par une autre. Ça fait un an que je suis seule et je commence à peine à m’en remettre. Qu’est-ce qui peut bien nous passer par la tête, nous les filles, pour qu’on se fasse avoir comme ça en toute connaissance de cause ?

Le prochain sera le bon

Non, pas en toute connaissance de cause, mais plutôt en pleine poussée d’une passion amoureuse qui annule jusqu’à la plus petite parcelle de raison. Relisez la première phrase de votre lettre et vous allez comprendre l’état dans lequel vous étiez. Heureusement, c’est derrière vous. Et pour peu que vous ayez tiré les bonnes leçons de ce triste épisode, vous aurez toutes les chances de mieux choisir le prochain candidat à aimer.